Quello che ho imparato sul piacere sessuale durante i buffet dei sex party

Le mie esperienze nel mondo del divertimento per adulti mi hanno insegnato essenzialmente due cose: la prima è che chi organizza orge in tutto il mondo è convinto che la ricetta per un sex party con i fiocchi sia un ricco buffet all-you-can-eat gratuito. La seconda è che la qualità del cibo offerto è in genere un buon indicatore dell’esperienza sessuale che seguirà subito dopo.





Mi piace pensare a queste esperienze come alla continuazione di una tradizione millenaria che unisce il sesso al cibo. Un po’ come un rito che va avanti dall’Antica Roma in cui un gruppo di arrapati sconosciuti danza sulle note melodiche dei flauti e si abbandona al piacere in sfarzose stanze di marmo al riparo dagli occhi indiscreti, mentre gli ospiti si abbuffano di maialino e carne di vitello.

Il buffet del Moon City è un tripudio di cibi francesi piuttosto semplici: ci sono baguette, che verso la fine della serata diventano stoppose e poco soddisfacenti (proprio come i clienti del club), una selezione di Brie e Camembert, ma anche ratatouille e mousse di cioccolato. I cocktail sono una combinazione letale color arancio fluo di succo di frutta, Malibu e zucchero. I drink sono gratuiti e nella formula open bar, ma cercate di bere responsabilmente, pensate ai vostri poveri genitali, al vostro stomaco, alla vostra mente.

Ho capito che la mia vagina e la mia pancia sono inevitabilmente legate e lo saranno sempre. È come fossero una cosa sola, ed entrambe piuttosto schizzinose.

Da CJ i party per adulti sono assolutamente inclusivi. È molto più economico di altri sex club e puoi anche portarti gli alcolici da casa, aggiungendo i soft drink a disposizione al bancone. Il buffet è composto da quel tipo di finger food che si trova nei centri sociali scozzesi. L’ultima volta che ci sono stata, c’erano tre tipi di patatine, snack di maiale, vol-au-vent con salsiccia e tramezzini a base di uova sode e maionese (proprio loro!). Il mio ragazzo ne ha mangiati sei di fila, uno spettacolo per niente afrodisiaco.

Il cibo da CJ è un semplice carburante, proprio come la fornitura di Irn-Bru gratis al bar (un soft drink tipico scozzese). Niente di molto sexy, siamo d’accordo, ma da CJ lo scopo è creare un’atmosfera piacevole dove le persone si possano sentire a proprio agio e abbandonare il ritmo frenetico dei tradizionali club scozzesi per adulti. Il cibo, così come il sesso, al CJ è inappuntabile, anche se un pizzico di pepe in più non guasterebbe.

A prescindere dalla qualità, tutti i buffet nei sex club hanno una cosa in comune: sono il luogo più sicuro del party. Almeno mentre mangi, non puoi mettere in bocca nient’altro… E quando hai bisogno di una pausa dalle conversazioni sconce, non c’è niente di meglio di una buona manciata di patatine.

