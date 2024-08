Burger di salmone, zenzero e lemongrass

Porzioni: 4

Preparazione: 15 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti

Videos by VICE

3 foglie di makrut, finemente spezzettate (oppure un po’ di zest di lime)

1 spicchio d’aglio piccolo, grossolanamente affettato

1 peperoncino rosso piccolo, senza semi e grossolanamente affettato

1 rametto di lemongrass, pulito e finemente affettato

1/2 scalogno piccolo, grossolanamente affettato

1 pezzetto di zenzero (5 cm), sbucciato e grossolanamente affettato

1 pezzetto di curcuma (2,5 cm) sbucciata

600 g di filetto di salmone, senza pelle, tagliato a pezzettoni

2 cucchiai di coriandolo finemente tritato

2 cucchiaini di sale

3 cucchiai di anacardi, grossolanamente tritati

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Per lo slaw piccante:



1 cetriolo di medie dimensioni

1 carota grande, sbucciata

1 1/2 cucchiai di fish sauce

foglie di coriandolo

1 peperoncino rosso thailandese, senza semi e finemente affettato

1/4 cipolla rossa piccola, tagliata finemente in cerchi

Per servire:



4 panini tipo brioche, tostati

Procedimento

1. Prepara i burger di salmone. Metti makrut (o la zest di lime), aglio, peperoncino, lemongrass, scalogno, zenzero e curcuma in un mixer con un cucchiaio d’acqua. Quando si forma una pasta aggiungi salmone, coriandolo e sale. Quando il salmone è finemente tritato, trasferiscilo in una ciotola con gli anacardi e mescola.

2. Cuoci i burger. Scalda olio d’oliva in una padella grande antiaderente a fuoco medio. Forma 4 burger e cuoci, girando una volta, finché non diventano dorati – circa 8 minuti. Metti ogni burger su una fetta di pane.

3. Nel frattempo prepara l’insalata. Usando un pelaverdure, riduci carota e cetriolo in fettine sottili e mettile in una ciotola con fish sauce, foglie di coriandolo, peperoncino e cipolla rossa. Mescola e dividi in cima a ogni burger. Chiudi con l’altra fetta di pane e servi.

make the salad: using a y-shaped vegetable peeler, peel the carrot and cucumber into ribbons and place in a bowl with the fish sauce, cilantro leaves, chili, and red onion. Toss to combine and divide on top of each burger. Serve with the top bun on each.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.