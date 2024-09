Il 30 marzo non prendete impegni, che c’è Club to Club a Milano

Club to Club ha annunciato una bombetta di evento per il prossimo giovedì 30 marzo a Milano. Suoneranno assieme Arca (che ha un nuovo album in arrivo il 7 aprile su XL Recordings) e Jesse Kanda, i berlinesi Amnesia Scanner, Gaika (che, vi ricordiamo, fa musica più grigia del Regno Unito post-Brexit) e Toxe, eroina di casa Staycore direttamente da Stoccolma. Il tutto si terrà al Gucci Hub, uno spazio in Via Mecenate 78.



Per partecipare basta registrarsi a questo link per iscriversi alla mailing list di Club to Club. Noi lo abbiamo già fatto. Fatelo anche voi, e non prendete impegni per quel giovedì sera. O venerdì mattina. Trovate qua sotto degli esempi sonori che, speriamo, possano essere un’ottima motivazione ad ascoltarci.



Arca — “Anoche”:

Amnesia Scanner — “AS CRUST”:

GAIKA — “Blasphemer”:

Toxe — “Determina”:

