I cacciatori di demoni più cool che abbiate mai visto

Le illustrazioni di 199hates sono un mashup di simbologia tradizionale dei fantasmi giapponesi, retro-futurismo hip-hop e moda urbana. L’artista visivo argentino, a.k.a. Mau Lencinas, è specializzato in illustrazioni, design di personaggi e animazioni 2D. Avido spettatore di cartoni animati giapponesi anni Novanta, Lencinas ha iniziato a disegnare da piccolissimo. Ora, ispirato per lo più dal creatore di Akira Katsuhiro Otomo e dallo stile street della nostra nascente era neo-moderna, 199hates ha creato una serie di gangster demoniaci che indossano simboli kanji e crew di cacciatori di demoni adattati dal folklore giapponese.

Le sue illustrazioni offrono un’immersione profonda nelle strade buie di una Tokyo distopica, piena di biker, katane e dragoni. Memore dei personaggi future-punk dell’artista dei Gorillaz Jamie Hewlett, la serie di 199hates, Red Gangs, offre uno spaccato nel mondo della cultura gangster old school e futuristica. Per rendere le gang più realistiche, l’artista ha disegnato i loro outfit come delle parodie di marchi famosi. “Mi sono chiesto cosa sarebbe successo se i miei personaggi avessero interagito un po’ di più con la realtà,” ha detto Lencinas a The Creators Project. “In un certo senso, le persone ci si identificano.”

Videos by VICE

La serie più recente, Demon Hunters, lascia da parte i colori saturati e gli incarnati rossastri in favore di un mondo più oscuro fatto di fantasmi, yōkai, obake, yūrei e altre leggendarie creature mitologiche. I protagonisti sono una crew di cacciatori di demoni che si bilanciano tra il mondo reale e quello paranormale per portare la pace tra la razza umana e il mondo delle ombre. Guardate altri lavori di 199hates qui sotto:

Andate qui per vedere altri lavori di 199hates.