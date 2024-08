Fare la Bavareisa Torinese e altre due ricette di caffè regionali per svoltare il pomeriggio

Questo post fa parte de La Guida di MUNCHIES al caffè, realizzato in collaborazione con Lavazza

Adesso che sappiamo riconoscere l’espresso perfetto e fare il caffè slow, è il momento di addentrarci in qualche ricetta un po’ più particolare.

Per la nostra ultima puntata de La Guida di MUNCHIES al Caffè, in collaborazione con Lavazza, ci siamo addentrati in tre ricette di caffè regionali: la Bavareisa Torinese (antenato del Bicerin), il Caffè Padovano, a base di menta, e il Caffè Napoletano, con nocciola.

A guidarci attraverso questi caffè pazzeschi, Sara Waka, giapponese di nascita e milanese d’adozione, che grazie alla trainer Andrea ha imparato qualcosa in più sulle tradizioni a base di caffeina da nord a sud.

Provate a non sbavare davanti a tutto il cioccolato e alla panna che vedrete in questo video.

