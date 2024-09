Una festa perfetta con Cakes da Killa

Foto: Eric Johnson



Il rap in questo momento storico è una cosa strana che assume forme e significati molto diversi, a seconda del background culturale in cui viene prodotto e del senso specifico che ogni crew ne dà. Cakes Da Killa fa parte di una fortunata generazione di rapper che possono tentare di scrollarsi dalle spalle alcuni elementi ricorrenti del rap-game tipo troie-soldi-troie e farne un utilizzo molto più sensato parlando semplicemente di sé e del contesto sociale in cui ci si trova a vivere.



Cakes, pur non nascondendo affatto la propria queerness, non si trova bene con chi lo vuole inscatolare nell’ondata di rapper queer, come se fosse una vera e propria corrente musicale. Immagino che, per una persona che decide di tirarsi fuori dalle catalogazioni, trovarsi di nuovo un’etichetta in testa sia quantomeno fastidioso. Ne avevamo parlato poco tempo fa in occasione dell’intervista esclusiva che ha concesso alla “nostra” Lady Gaga, in cui la personalità e lo stile di Cakes emergevano a meraviglia, così come la sua riluttanza per quelle categorizzazioni che ti costringono ad essere sempre qualcos’altro, oltre a te stesso. Cakes è Cakes, un uomo-torta-killer che fa musica che spacca i culi. Punto.



Uno dei pezzi precedenti al suo album d’esordio faceva più o meno così: “I run this fucking club!” E sabato 3 dicembre potremo sperimentare dal vivo come Cakes domina il palco, visto che sarà al Quirinetta di Roma per la sua unica data italiana dell’anno. Abbiamo anche due coppie di biglietti a vostra disposizione: scrivete a festa@vice.com il prima possibile dandoci il vostro nome e scrivendoci una riga per convincerci che vi meritate di andare a vedere Cakes gratis portandovi una persona che volete. Venerdì, se avrete vinto, vi contatteremo e sarete in lista.



Potete caricarvi per la serata con una playlist da serata perfetta preparata proprio da Cakes per noi. La potete sentire qua sotto, e assieme a ogni brano c’è un piccolo suo commento.

Sylvester – “Over and Over”

“Una traccia perfetta che metto prima di ogni serata. Sylvester è un classico, portate rispetto!”

Ron Hardy – “It’s Not Over”

“Viva la Ron Hardy. Non ho nient’altro da dire.”



Deee-Lite – “Good Beat (Shake Your Body To The Beat Mix)”

“Se avessi una sigla, sarebbe questa. La voce di Lady Miss Kier è come velluto.”

Mary J. Blige – “Can’t Hide From Love”

“Qua andiamo un attimo più sul lato urban, ma stiamo sempre in territori da arrangiamenti da band vecchio stile. Questo, per me, è il momento-Aretha di Mary.”

Ashanti – “Rock Wit U (Awww Baby)”

“Che cos’è una playlist d’amore senza un lentone da ballare?”

Amerie – “1 Thing”

“Lei si meriterebbe più attenzioni! Dategliene!”

Foxy Brown feat. Jay Z – I’ll Be

“LA CAZZO DI BROWN FOX! INGA!”

Cam’Ron – “Hey Ma (feat. Juelz Santana)”

“Classico uptown bop!”

702 – “Steelo (feat. Missy Elliott)”

“Qualsiasi cosa Missy tocchi diventa oro, e la voce delle 702 mi uccide.”

Groove Theory – “Tell Me”

“L’unico modo per finire una serata.”



