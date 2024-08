Dieci canzoni che parlano di settembre

“Benvenuto settembre!” non è decisamente un pensiero che abbiamo avuto stamattina ma, a quanto pare, siamo noi l’eccezione: quelle esatte parole sono una delle chiavi di ricerca più utilizzate in Italia il primo settembre, almeno a quanto riportano i Google Trends di oggi.

In fondo è comprensibile: il primo settembre è la fine dell’estate, della gioventù, delle vacanze e insomma, tutte quelle cose lì. Anche il mondo della musica, storicamente, si è accorto del potenziale emotivo/espressivo del mese: ve ne sarete accorti, dato che avrete le bacheche piene di gente che posta canzoni a tema. C’è quello che non ha più scoperto musica nuova dopo i 18 anni che condivide “Wake Me Up When September Ends” dei Green Day senza la minima ironia. C’è l’emo kid che posta “Capire settembre” dei Fine Before You Came con un emoji della pioggia come claim. C’è vostro padre che posta “Impressioni di settembre” della PFM e si becca più like di quanti voi ne abbiate mai potuti immaginare.

Se volete uscire dal loop del già sentito, allora eccovi qua una lista di dieci canzoni belle su settembre che magari non avete già ascoltato diecimila volte, per avere una nuova prospettiva su questo mese che in fondo, dai, è un mese come un altro. Ma il SEO chiama, e noi dobbiamo rispondere.

1. Dark Polo Gang – “Neve a settembre”

“Neve a settembre, lacrimo lungotevere / Dark Gang triplo 7 mi scorre dentro alle vene” è il nuovo “Stai con me, com’è difficile / stringerti a me con tutta l’anima“. Venditti, spostate.

2. Carl Brave – “23 settembre”

Così Carl è riuscito in un solo colpo a scrivere un pezzo su settembre che non fa schifo e ricordarvi qual è il giorno del suo compleanno. Bravo Carl!

3. Finley – “Sole di settembre”

Dai, tanto ormai tutto è rivalutabile in chiave nostalgica.

4. Gigi D’Agostino – “Impressioni di Settembre (Bozza grezza)”

Pronto, chi è? La PFM? E chi siete? Dovete avere sbagliato numero, mi dispiace.

5. Macrobiotics – “Impressioni di settembre”

L’unica altra cover di “Impressioni di Settembre” del maestro Gigi D’Agostino che si rispetti.

6. Bologna Violenta – “18 settembre 1988 – Forlì: Rapina supermercato COOP”

Perché non c’è niente di meglio, per dare il benvenuto a settembre, che un minuto di bordate di drum machine atto a ricordarvi che potreste tranquillamente morire in una rapina in un anonimo supermercato di Forlì mentre state cercando di capire qual è la mozzarella che costa meno al chilo.

7. Carissa’s Wierd – “September Come Take This Heart Away”

“Spero che le stagioni siano gentili con te / Gentili come io non sono mai stato / Rassicuranti come non sono mai riuscito ad essere.” Se volete fare i presi male allora fatelo sul serio, mica come quei babbi che credono che Billy Joe sappia comunicare tutta la malinconia che hanno dentro.

8. Pity Sex – “September”

Perché i pezzi sdolcinati sugli amori finiti con l’estate sono ok, se sono DIY.

9. Suis La Lune – “September Gave Us Awkwardess, October Gave Me Nothing”

Tanto anche quest’estate non siete riusciti a divertirvi davvero con i vostri amici normie e quindi tanto vale tornare nel caldo abbraccio dello screamo dei Suis La Lune, che qua gentilmente vi ricordano quanto la vostra incapacità di instaurare rapporti affettivi continuerà a rovinarvi anche quest’anno.

10. Coro Val Padana – “Il 16 settembre”

"Ci tocca ripartire / Con la tristezza in core / Lasciando la morosa / Con gli altri a far l'amore". Smettetela di pensare alle vostre prese male e mettetevi nei panni dei poveri soldati che non solo andavano a morire lasciando indietro la morosa ma dovevano pure cantarci le canzoni mentre marciavano.