I nostri illustratori preferiti hanno fatto un po’ di cartelloni per lo Sciopero per il Clima

Questo articolo fa parte di Covering Climate Now, una collaborazione globale tra oltre 250 testate per rafforzare la copertura mediatica riguardo la crisi climatica e le sue storie. Vai qui per leggere tutti gli articoli a tema Covering Climate Now su VICE.



Dal 20 al 27 di settembre il mondo intero scenderà in strada per il terzo Sciopero Globale per il Clima. In Italia, la manifestazione di protesta guidata dai ragazzi di Fridays For Future è prevista per venerdì 27. Noi ci saremo.

Videos by VICE

Il titolo di questo articolo dice già tutto, ma per chi di voi non è pratico di “scioperi” e in particolare di quelli “per l’ambiente” ecco il riassunto: il pianeta è nel bel mezzo di una crisi climatica potenzialmente devastante. Per incoraggiare i governi a fare qualcosa anziché continuare a non combinare un accidente di niente, moltissimi ragazzi e ragazze di tutto il mondo hanno passato l’ultimo anno a saltare la scuola almeno una volta al mese—unendosi nel movimento di Fridays For Future. Ora, stanno chiedendo agli adulti di saltare sul loro carro questa settimana e la prossima, per una giornata di mobilitazione globale.

Troverete le informazioni su come, dove e quando partecipare qui, ma prima di tutto: vi servirà un cartellone con cui marciare. La qualità dei manifesti alle proteste precedenti è stata altissima, e se non siete artisti provetti, è comprensibile sentirsi intimoriti. Ecco perché abbiamo chiesto a sei dei nostri illustratori preferiti qui da VICE di disegnarne un paio.

Potete scaricate queste immagini e incollarle a qualcosa di rigido come una vecchia scatola da scarpe o la confezione dei cereali e portarli con voi per agitarli in aria mentre chiedete—a gran voce—giustizia climatica. Oppure potete usarli sui vostri social. Il link di download via WeTransfer per le immagini in alta risoluzione (in inglese) lo trovate qui, ma intanto ecco una carrellata di anteprima: