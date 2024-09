Ascolta il nuovo singolo di Caterina Barbieri

La compositrice e maga della sintesi analogica Caterina Barbieri fa musica per pensare. Che vi interessi di più il procedimento o il prodotto, le sue composizioni ampie sono quel tipo di esplorazioni sintetiche che tracciano vari sentieri che l’ascoltatore può seguire. Il 21 aprile uscirà il suo secondo album Patterns of Consciousness per Important Records e, invariabilmente, è pieno di vaste sperimentazioni elettroniche. Oggi condivide con noi “This Causes Consciousness to Fracture”, la prima traccia dell’album. Nei suoi 15 minuti, è un perfetto esempio della sua predilezione per le contorsioni compositive, in cui linee di synth si aggrovigliano tra di loro in masse labirintiche che respirano e collassano su loro stesse in arrangiamenti frattali.

Come si può intuire dal titolo, Patterns of Consciousness è una riflessione sul nostro modo di pensare. Nel comunicato stampa che accompagna l’album Barbieri scrive che “ogni motivo crea un certo stato di coscienza”. Lentamente cominciamo a comprendere a sua struttura e, interferendo con il motivo, lei crede di poter sbloccare una comprensione “della natura stratificata della coscienza e della relatività della percezione”. Che “This Causes Consciousness to Fracture” riesca a raggiungere questo obiettivo o meno dipende dalla predisposizione dell’ascoltatore. Ma se siete proni a studiare intensamente l’architettura cangiante di un pezzo per sintetizzatore lungo 15 minuti, questa è la casa degli specchi che fa per voi.

Videos by VICE

Ascolta il brano qua sotto e preordina Patterns of Consciousness sul sito di Important Records.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.