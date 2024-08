Tortilla di farina

Porzioni: 12

Totale: 1 ora

Ingredienti delle tortillas

425 g di farina 00, più altra per spolverare

100 g di burro

1 cucchiaino di sale

Preparazione tortillas

1. Metti sale e farina in una ciotola. Usando le dita, aggiungi anche il burro lavorandolo finché la mistura non risulta amalgamata (anche grossolanamente). Aggiungi 240 ml d’acqua calda e mescola bene (fermandoti prima che diventi troppo appiccicosa).

2. Dividi la mistura in 12 palline d’ugual misura, posizionandole poi dopo su di una teglia. Coprile con un panno e lasciale riposare per 10 minuti.

3. Infarina la superficie di lavoro e, una pallina alla volta, forma dei dischetti dal diametro di circa 17 cm.

4. Scalda una padella non aderente (o se lo hai, il comal) a fuoco medio-alto e cuoci le tortilla per 12 minuti, girandole solo una volta. Trasferiscile quindi su di una superficie e coprile con un panno per mantenerle calde finché non le hai cotte tutte. E poi invita qualche amico a cena!