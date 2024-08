Come e perché si usa il popper, spiegato da chi lo fa

Dieci anni prima che i popper diventassero la droga simbolo della cultura queer anni Settanta, erano perlopiù usati come medicine per il cuore. Ai pazienti che soffrivano di angina pectoris veniva prescritta una dose di nitrito di amile (o di butile) per dilatare le arterie, stimolare il flusso di sangue al cuore e alleviare il dolore e il fastidio.



Oggi il composto si usa per motivi più ricreativi: per indurre una fattanza breve e intensa, o per facilitare il sesso anale. Ma la funzione è sempre la stessa. Per quasi mezzo secolo, il nitrito è stato usato da milioni di persone per mandare il sangue da certe parti del corpo ad altre.

In Italia e in gran parte d’Europa i popper esistono in una zona grigia, e si possono acquistare online e nei sexy shop. Ogni tanto, però, a qualche governo salta in mente di inserirli nella tabella delle droghe illegali. È successo in Australia l’anno scorso: anche se poi la proposta di legge è stata bocciata, ha scatenato una forte polemica tra accuse di disinformazione, malafede e omofobia, dimostrando che a usare il nitrito è una comunità di persone ampia e variegata che considera la sostanza non solo una droga, ma anche una vera e propria medicina.

La redazione di VICE Australia ha chiesto ad alcune persone perché usano i popper, che cosa significano per loro e se credono che dovrebbero essere regolamentati più severamente.

Glenn è un uomo gay di 51 anni che usa il nitrito di amile da circa quattro anni

Uso i popper per rilassarmi e per entrare in contatto con il mio lato sensuale. Nello specifico, li uso quando mi masturbo o quando faccio sesso con un partner, quindi diverse volte alla settimana. Sono uno scienziato, quindi tendo a pensare sempre troppo, e i popper mi aiutano a sciogliere la mia parte animalesca. Così posso uscire dalla mente e dedicarmi soltanto al mio corpo e ai miei desideri. È una rivelazione, per come mi fa sentire. Posso spegnere il cervello e godermi il momento.

I popper sono uno strumento nel mio repertorio sessuale. Alcune persone preferiscono una bottiglia di buon vino, altre bei vestiti o lingerie sexy. Io uso i popper. E poi sono pratici. Facilitano il sesso anale. Se ti vuoi fare una sveltina con il tuo partner, potreste non avere tempo per i preliminari, e una botta di popper può aiutare la penetrazione.

Io ho iniziato a usarli dopo aver fatto coming out all’età di 47 anni. Il primo uomo con cui ho avuto un rapporto sessuale mi ha consigliato di sniffare da quella bottiglietta per rilassare lo sfintere e non provare troppo dolore durante il sesso anale. E in effetti ha funzionato, ma mi ha anche aiutato a perdere quell’ansia che mi prendeva ogni volta che dovevo fare sesso, o almeno così succedeva quando avevo fatto sesso etero. Da allora mi sono gradualmente trovato sempre più a mio agio con la mia identità e con cosa cerco dal punto di vista sessuale, e i popper mi hanno aiutato in questo processo.

Non penso che abbiano bisogno di restrizioni, non più di qualunque altro composto chimico volatile. Le dosi sono piccole, e a meno che tu non lo ingerisca o non lo usi in prossimità di fiamme vive non dovrebbe succedere nulla di grave. Quello che mi piacerebbe è una campagna di sensibilizzazione, anche solo per la comunità LGBT. Una cosa del tipo che cosa aspettarsi e che cosa evitare quando si usano i popper. All’inizio devi andarci piano; non sai ancora come funziona e per ogni persona è diverso. Formule diverse danno effetti diversi. E poi devi tenere in considerazione quali altre sostanze stai usando. Se hai bevuto un po’ e sniffi molto, rischi di svenire.

Joel è un uomo bisessuale di 32 anni che usa il nitrito di amile da circa due anni

Uso il popper piuttosto spesso, circa due volte a settimana. Me l’ha fatto conoscere un partner circa due anni fa, e da allora mi ha aiutato a capire meglio la mia sessualità. Non voglio che diventi una cosa di cui sono dipendente, ma ci sono momenti in cui l’inibizione può rovinare l’intimità a causa del mio disturbo da ansia. Fumo erba di rado e non bevo, quindi i popper sono un ottimo modo per lasciarmi andare per un breve periodo di tempo senza sentirmi incapace di riprendere il controllo rapidamente.

La mia vita sessuale funzionerebbe bene anche senza popper—ma in giorni in cui ho attacchi d’ansia o ne sento arrivare uno, non posso fare sesso senza. Molte persone li stigmatizzano come una droga solo per uomini gay, quando invece mi hanno aiutato moltissimo anche con la mia ragazza (sono bisessuale). Li abbiamo usati insieme e ci siamo trovati benissimo: ci fanno sentire più aperti e vitali. I popper possono avere un effetto fantastico sui preliminari.

Renderli illegali sarebbe sbagliato, ma penso che si debba controllare l’età di chi li usa. E anche specificare quali tipi di nitriti usare per produrli: alcuni sono potentissimi ma ti danno un terribile mal di testa.

Daria è una donna trans di 23 anni che usa il nitrito di amile da circa cinque anni

Ho usato popper ogni giorno per molti anni, ma al momento lo uso soltanto una volta a settimana: di solito con i dildo, o quando faccio sesso con la mia ragazza. Direi che preferisco usarli per le pratiche più hardcore come il fisting. Lo rende molto più divertente e mi permette di rilassarmi completamente e dimenticarmi dei problemi di ogni giorno. Tutto lo stress se ne va. È molto meglio dell’alcol.

Non sono necessari per la mia vita sessuale, ma aumentano il divertimento. I popper eliminano ogni mia paura—come quella di sembrare una pervertita—e permettono alle mie sensazioni e ai miei desideri di respirare. Non c’è più spazio per la vergogna. Mi rilasso e mi godo il sesso come piace al mio inconscio profondo.

I popper possono essere utili anche per il sesso etero. La mia ragazza attuale era un ragazzo (ora è una donna transgender) e usava i popper per il sesso anale anche prima. Penso che non siano adatti solo a coppie gay o lesbiche, ma siano molto diffusi anche tra le coppie bisessuali ed eterosessuali. Ho un amico maschio che li usa con la sua ragazza. Molti uomini etero li usano semplicemente come afrodisiaco.

A livello legislativo penso che non ci sia nulla di male a metterli sotto controllo per prevenirne l’abuso, ma deve esserci anche un controllo qualitativo. Online e nei negozi ultimamente si trovano tantissime varietà che fanno schifo, con un odore tremendo o effetti collaterali fastidiosi come il mal di testa. Se fossero regolamentati propriamente, sarebbe molto meglio.