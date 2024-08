Hanno appena aumentato la pena a Roberto Formigoni

Roberto Formigoni—conosciuto per essere stato a lungo presidente della regione Lombardia e le cravatte eccentriche—è stato condannato in appello a sette anni e sei mesi, confisca dei beni e interdizione perpetua dai pubblici uffici. La decisione è arrivata dal collegio della quarta sezione della corte d’Appello di Milano, presieduta dal giudice Marina Caroselli.

In sostanza, ciò significa che la condanna di primo grado è stata confermata, ma con un aumento della pena di ben un anno e mezzo: nel dicembre 2016, infatti, Formigoni era stato condannato a sei anni di carcere.

Per chi non ricordasse la vicenda, un piccolo sunto: secondo l’accusa, tra il 1997 e il 2011—a cavallo dei due primi mandati di Formigoni a presidente della Regione Lombardia—dalla Fondazione Maugeri e del San Raffaele sarebbero stati sottratti circa 61 milioni di euro per pagare tangenti in cambio di favori. In tutto questo, Formigoni era stato accusato di aver usufruito di vacanze e uno yacht in cambio di rimborsi illeciti per una somma di circa 300 milioni di euro.

Oltre a Formigoni, sono stati condannati: l’ex direttore amministrativo della Maugeri, Costantino Passerino, a 7 anni e sette mesi (sei mesi in più) e l’imprenditore Carlo Farina (confermata la pena a 3 anni e quattro mesi). Gli imputati Pierangelo Daccò e Antonio Simone, ritenuti i dententori de fondi occulti, invece, hanno patteggiato nel corso del processo d’appello.

“Sono rimasto senza parole, non ho parole,” ha commento Mario Brusa, uno dei legali di Formigoni, prima di lasciare il palazzo di giustizia di Milano.

Adesso, se in Cassazione la pena per Formigoni dovesse essere confermata, i suoi legali potrebbero chiedere la detenzione domiciliare al posto del carcere, in quanto è previsto dalla legge per le persone che hanno compiuto i 70 anni di età. Formigoni ne ha 71.