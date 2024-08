Cos’è il kratom, la pianta usata anche per smettere con l’eroina

Negli Stati Uniti, il kratom è una polvere verde che puoi trovare dai benzinai o nei negozi di articoli per fumatori. Si può usare per gli scopi più vari, ma secondo Kavita Babu, tossicologa ed esperta in medicina d’emergenza—che si occupa di kratom da 12 anni—la sostanza è diventata famosa soprattutto a metà anni Duemila come metodo DIY per disintossicarsi dagli oppioidi. Certo, c’è bisogno di ferrea forza di volontà, dicono i consumatori, ma il kratom alleggerisce i sintomi dell’astinenza e della dipendenza, e permette di tornare a vivere la propria vita con pochi, pochissimi effetti collaterali.



Ma con l’aumento nelle vendite di kratom degli ultimi anni—l’anno scorso in Arizona un esercizio ha installato un distributore automatico di kratom—il governo ha cominciato a interessarsi al fenomeno. Il 14 novembre la FDA ha diffuso un comunicato in cui dichiarava che il kratom funziona come gli oppiacei, e porta con sé gli stessi rischi di abuso e morte. Aggiungeva inoltre che avrebbe bloccato le importazioni della sostanza per evitare un possibile peggioramento della crisi degli oppiacei, o lo sviluppo di una crisi parallela.

Ma allora, qual è la verità sul kratom? Funziona davvero per trattare la dipendenza da oppiacei?

Il kratom è una pianta della stessa famiglia del caffè che cresce nel Sud Est Asiatico, dove la popolazione da secoli lo consuma al naturale, o bollito nel tè. Gli effetti sono rapidi e durano per ore, a seconda della dose. In dosi ridotte, diciamo due o tre grammi di polvere sciolti nell’acqua, agisce da stimolante, e gli effetti sono una leggera euforia simile a quella della caffeina; in dosi più massicce può dare sollievo dal dolore, rilassare i muscoli, ridurre l’infiammazione e migliorare il tono dell’umore. Viene usato per tutto, per dolori lievi e cronici, per la depressione, l’ansia e la gestione delle dipendenze.

Secondo le stime, nel 2016 ne hanno fatto uso quattro o cinque milioni di americani; da una ricerca condotta su migliaia di persone l’inverno scorso dal farmacologo ed esperto di kratom Oliver Grundmann è emerso che i due terzi degli intervistati usavano il kratom per trattare il dolore cronico o lo stress emotivo o mentale. Solo poco più di un terzo—soprattutto persone giovani con assicurazioni sanitarie base o nessuna assicurazione—ha dichiarato di usarlo per trattare la dipendenza. Molti, inoltre, hanno detto a Grundmann di usare il kratom come alternativa agli oppiacei per il dolore cronico, in quantità di tre-cinque grammi alla volta—molto meno dei 15 necessari per alterare la propria percezione.

Ma la Botanical Education Alliance (BEA), attiva nel tentativo di proteggere le sostanze di derivazione erbacea da legislazioni troppo rigide, pensa che i media si stiano concentrando troppo sulle persone che usano il kratom per la dipendenza. Invece, secondo la BEA, molti lo userebbero “un po’ come i pazienti con la depressione usano l’erba di San Giovanni, o chi ha l’ansia la valeriana.”

Inoltre, gli scienziati hanno identificato due ingredienti chiave nel kratom—la mitraginina e la 7-idrossimitraginina—che, a quanto dimostrato dagli studi in vitro e su animali, interagirebbero con i recettori oppioidi. Quindi possono essere considerati oppiacei, ma sembrano scatenare in particolare gli effetti positivi degli oppiacei sul cervello. Con il kratom c’è meno bisogno di aumentare le dosi, e anche se si diventa dipendenti i sintomi di astinenza sono molto meno pesanti di quelli associati agli oppiacei più noti.

Queste caratteristiche rendono il kratom un antidolorifico innovativo, quando non perfetto; alcune ricerche dimostrerebbero anche che sarebbe un buon rimpiazzo per metadone o buprenorfina, oppiacei che rimangono più a lungo in circolazione dell’eroina o di molti farmaci e che non sballano così tanto. Nonostante il fatto che siano usate per controllare i sintomi dell’astinenza, queste sostanze hanno effetti collaterali e possono portare a tolleranza e dipendenza; il kratom potrebbe essere più leggero e più sicuro.

Ma ci sono ancora un sacco di cose che non sappiamo del kratom, e dei suoi effetti sugli esseri umani. “A un certo punto,” dice Grundmann, “dovremo condurre degli studi su campioni standardizzati, che contengano quantità stabilite di mitraginina, per comparare gli effetti delle dosi e le reazioni dei pazienti nel corso del tempo.”

“Gli oppiacei hanno sempre il rischio di overdose e morte,” dice Megan Rech, specializzata in medicina d’urgenza, che ha anche studiato il kratom. “Penso che il kratom offra un’alternativa valida,” continua, prima di specificare che comunque “non raccomanda un uso regolare almeno fino a quando verranno compiuti ulteriori test.”

Secondo la American Kratom Association centinaia di milioni di dosi continuano a entrare ogni anno nel paese, e una ‘rivolta popolare’ ha fatto sì che la DEA rinunciasse a cercare di mettere fuorilegge il kratom. Consumatori e attivisti non sono troppo preoccupati, ma il governo americano pensa ancora che il kratom sia pericoloso e che sia il caso di bandirlo. La sostanza è già illegale in alcuni stati americani, e i suoi principi attivi sono illegali in molti altri.

Secondo DEA e FDA ci sarebbe anche stato un aumento esponenziale di richieste di soccorso relative al kratom giunte ai centri di primo soccorso tra il 2010 e il 2015, e in tutto il mondo sono già state registrate 36 morti associate al suo consumo. Sempre secondo DEA e FDA, sarebbe bandito in 16 altre nazioni a causa degli effetti simili a quelli degli oppiacei, come episodi psicotici e infarti. Ma gli attivisti e gli scienziati non sono così d’accordo: l’aumento delle richieste di soccorso sarebbe anzi un calo percentuale, considerato il numero di persone che fa attualmente uso di kratom, e in tutti i casi tranne uno la morte sarebbe dovuta all’uso contemporaneo di altre sostanze, inclusi oppiacei.

“Sono più di dieci anni che il numero dei consumatori di kratom negli Stati Uniti aumenta, e la FDA si sofferma su meno di 40 morti avvenute in presenza di uso di kratom—ma mai al 100 percento causate dal kratom—e dice che questa pianta è ‘letale’,” spiega lo psicologo ed esperto di kratom Marc Swogger. “È un’iperbole irresponsabile, crea confusione.”

Secondo alcuni, questa corsa per metterlo fuori legge sarebbe da imputare al desiderio della FDA di mantenere alti i proventi degli oppiacei, ma è molto più probabile che il problema sia che si voglia evitare che l’uso di kratom degeneri in modo simile a quello degli oppiacei. “Lo capisco, da un punto di vista legislativo e della salute pubblica,” dice Grundmann, “non vogliono che in giro ci siano altre sostanze che agiscono sui recettori oppioidi… soprattutto se non sappiamo abbastanza sugli effetti collaterali.”

Del resto, un motivo per preoccuparsi dei rischi per la salute collegati al kratom effettivamente c’è: l’adulterazione. Gruppi come BEA dicono che sono state messe in campo misure apposite per impedire che vengano venduti prodotti contaminati, ma Babu fa notare che l’esplosione del mercato del kratom ha portato con sé una gara a offrire dosi più potenti.

“Sappiamo che il kratom può essere adulterato con i suoi stessi principi attivi,” dice. “Ti sembra di prendere una cosa naturale, ma non è così.” Almeno uno studio ha scoperto concentrazioni di ingredienti simil-oppiacei più alte di quanto sarebbe naturale nei campioni in vendita negli Stati Uniti; anche la FDA ha accusato alcuni retailer di aver ‘tagliato’ il kratom con altri oppiacei.

“Quello che sapevamo del kratom negli ultimi dieci anni—che era abbastanza sicuro,” continua Babu, “è cambiato per colpa delle adulterazioni… L’esperienza del consumatore cambia, perché non è più la pianta e basta.” Babu teme anche che questo possa aumentare i casi di overdose legata solo al kratom, come la morte di Matthew Dana avvenuta quest’anno—o lo sviluppo di dipendenze dovute alle sostanze ‘aggiunte’ al kratom. E se fosse questo il caso, il kratom potrebbe smettere di essere un aiuto per gli oppiomani, per diventare invece quello che FDA e DEA temono sia.

Ma ricercatori e attivisti sono d’accordo: mettere fuorilegge la sostanza non farà bene a nessuno. Cosa faranno i consumatori attuali nel momento in cui non sarà più legale—soprattutto quelli che lo usano per curare la dipendenza o sostituire farmaci oppiacei? Grundmann mette in guardia rispetto alle conseguenze di una scelta simile: “Devono tornare agli oppiacei? Devono tornare all’eroina?”

“È probabile che limitare l’accesso al kratom ora non farà che peggiorare la crisi degli oppiacei,” dice Swogger, “soprattutto per chi non ha accesso a cure diverse” per il dolore cronico o la dipendenza. E gli esperti pensano che, invece di vietare la sostanza, dovremmo studiare il kratom per sviluppare farmaci economici il cui consumo possa essere regolamentato. Stanno per cominciare studi su composti sintetici simili al kratom, e ci saranno altri studi sulla pianta stessa—anche se i finanziamenti sono limitati.

Nel frattempo, si potrebbe perlomeno pensare a protocolli per monitorare la purezza del kratom, e linee guida che informino sul consumo e l’approvvigionamento. Una cosa è certa: vietarlo non farà che rendere più difficile che si crei una consapevolezza al riguardo, e metterà anche in pericolo delle vite umane. La domanda non è se il kratom abbia un valore oggi, nel pieno della crisi americana degli oppiacei: è se lo si vuole rendere una sostanza illecita e, di conseguenza, più pericolosa e meno utile.