Costata di manzo con salsa al formaggio erborinato

Porzioni: 2

Preparazione: 15 minuti

Totale: 40 minuti

Ingredienti



2 costate di manzo con o senza osso (nel primo caso di 500 g l’una e nel secondo 350 g l’una)

1 cucchiaio più 1 cucchiaino di olio

1 cucchiaio di scalogno tritato

74 ml di sherry dry

250 ml di brodo di manzo

85 g di formaggio erborinato, tipo il Cabrales, sbriciolato 3

250 g di panna da montare

Sale e pepe nero macinato fresco, q.b.

Preparazione

1. Lascia riposare le costate a temperatura ambiente per minimo 30 minuti e massimo un’ora prima d’iniziare a cuocerle.

2. Inizia a preparare la salsa. Mescola un cucchiaino d’olio allo scalogno tritato in una padella capiente. Cuoci a fuoco medio-basso, mescolando spesso per 2 minuti. Aggiungi lo sherry e alza il fuoco, scottandolo finché non si è ridotto della metà, per almeno 3 minuti. Versa il brodo, porta a ebollizione, e lascia in cottura per 7 minuti, finché non si è ridotto della metà. Abbassa il fuoco. Versa quindi il formaggio finché non si è sciolto e, sempre mescolando, versa pian piano la panna. Abbassa nuovamente il fuoco e lascia a cottura lenta il tutto, mescolando spesso per 15 minuti (la mistura dovrà risultare densa e cremosa).

3. Approfitta dei minuti di cottura lenta della salsa per cuocere le costate. Scalda il cucchiaio d’olio rimanente in una padella anti-aderente e, nel mentre, condisci generosamente la carne con sale e pepe (su entrambi i lati!) e riponila sulla padella. Abbassa il fuoco e cuoci le bistecche per 5-6 minuti, fino a doratura (se vedi che si stanno bruciacchiando troppo velocemente, abbassa ancora di più il fuoco). Quello che dobbiamo raggiungere è una cottura media nel centro e una leggera abbrustolita ai lati, per creare una crosta croccante. Gira quindi le costate e cuoci per altri 4-5 minuti.

4. Trasferisci le costate su di un tagliere e aspetta 5 minuti prima di affettarle. Non dimenticare di servirle con la salsina!