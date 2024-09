Cozze in brodo di birra

Porzioni: 2

Totale: 10 minuti

Ingredienti

400 g di cozze pulite

2 spicchi d’aglio, sbucciati

0,02 l di Leffe Blond Ale

1 scalogno grande, a fettine

1 mazzetto piccolo di prezzemolo, tritato

1 mazzo di erba cipollina, sminuzzata

1 mazzetto di cerfoglio, a pezzetti

0,01 l di aceto di cliegia

0,02 l di burro non salato

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Sale e pepe

Procedimento

1. Scalda una pentola di media grandezza a fiamma moderata. Aggiungi l’olio, lo scalogno e l’aglio, e soffriggi finché il tutto non diventa traslucido.

2. Aggiungi le cozze e la Leffe Blond. Copri e fai evaporare, scuotendo la pentola di tanto in tanto. Dopo due minuti, controlla le cozze per vedere se si sono tutte aperte. Se non si sono aperte lascia loro altri due minuti.

3. Togli il coperchio. Aggiungi il burro e le erbe. Bagna con lo sherry e condisci con il sale e il pepe. Servi immediatamente, con della baguette calda se preferisci.

Da DC’s MUNCHIES x Leffe Dinner Was a Feast of Mussels, Beef, and Lots of Beer

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies FR.