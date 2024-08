Crostata Aperol Spritz

Porzioni: 8

Preparazione: 15 minuti

Totale: 5 ore

Ingredienti

Per le arance candite:



8 fette di arance

192 grammi di zucchero

70 ml di vino bianco frizzante

1 cucchiaio di Aperol

1 cucchiaino di succo di limone

Per la frolla:



150 grammi di briciole di wafer alla vaniglia (circa 45)

1/2 cucchiaino di sale kosher

7 cucchiai di burro non salato, sciolto e raffreddato

Per il ripieno:

60 ml di Aperol

2 cucchiaini di gelatina in polvere

190 grammi di zucchero semolato

187 ml di vino bianco frizzante

1/2 cucchiaino di sale kosher

la buccia di 1 limone, finemente grattugiata

2 albumi, grandi

Istruzioni

1. Prepara le arance candite. Gratta le bucce in una piccola ciotola, coprila con una pellicola di plastica e mettila da parte. Taglia l’arancia in 8 spicchi, poi taglia le fette a metà in modo da avere 16 metà spicchi. Mettile in una ciotola grande, copri con 3 tazze d’acqua, poi metti nel microonde finché l’acqua non inizia a bollite, dagli 8 ai 10 minuti. Togli l’acqua, lasciando le fette in una ciotola.

2. Aggiungi lo zucchero alle fette d’arancia, mescola, poi versaci il vino, l’Aperol e il succo di limone, e scuoti leggermente finché lo zucchero non si è uniformemente inumidito. Metti nel microonde finché finché lo zucchero non si è dissolto e le arance non sono tenere, dai 6 agli 8 minuti. Togli la ciotola dal microonde e lascia che le arance si raffreddino nello sciroppo a temperatura ambiente.

3. Usando una forchetta, trasferisci le fette d’arancia in un contenitore poi versa lo sciroppo per coprirle. Lascia raffreddare – da 4 ore a 1 mese.

4. Prepara la frolla: in una ciotola, mescola le briciole di wafer e il sale. Aggiungi il burro e gira con una forchetta finché non è uniformemente amalgamato. Trasferisci le briciole in una ciotola e schiaccia sul fondo e sui bordi.

5. Prepara il ripieno: versa l’Aperol in una ciotola piccola e sbriciola sopra la gelatina. Lascia riposare per 5 minuti per far idratare la gelatina. Metti la ciotola nel microonde e scalda finché l’Aperol non è tiepido, circa 30 secondi. Mescola la gelatina fino a dissolverla in una ciotola media. Versa mezza tazza di zucchero, poi il vino, il sale e la buccia d’arancia, e mescola finché lo zucchero non si è dissolto.

6. In una ciotola grande, frusta gli albumi finché non si formano dei picchi. Versa lentamente la rimanente tazza di zucchero e sbatti finché la meringa non forma delle escrescenze solide. Versa dentro la mistura di gelatina e frusta delicatamente finché l’impasto diventa liscio. (L’impasto dovrebbe essere abbastanza liquido, non soffice)

7. Affetta finemente otto dei mezzi spicchi e sbriciola sulla frolla. Versa lentamente il ripieno e lascia raffreddare finché non si solidifica, da 4 ore a un giorno prima.

8. Metti i restanti quattro mezzi spicchi, tagliati in piccoli triangoli, sulla torta. Servi la torta fredda.

