La sanguinaria storia del dessert più famoso del Qatar

Affonda il cucchiaio in un Om Ali – un dolce dorato, simile a un budino di pane, gustoso e cremoso con latte tiepido, e costellato di uvetta e pistacchi – in un qualsiasi ristorante o caffè di Doha, in Qatar, e potresti non riuscire a pensare a nient’altro che questo: è forse uno dei migliori dessert che esistano. La ricetta non potrebbe essere più semplice, né più perfetta. Pasta sfoglia, latte, zucchero, panna e una manciata di noci e uvetta e/o altra frutta secca vengono messi in forno e serviti a doratura completa.

Alla bella notizia che la sua rivale era morta, la prima moglie del sultano aveva chiesto ai suoi cuochi di gareggiare nella creazione di un piatto che celebrasse la morte della rivale, e per non farsi mancare niente, lo aveva persino fatto servire con una moneta d’oro nella ciotola

Il Qatar, uno dei paesi più piccoli degli Stati del Golfo, condivide le proprie tradizioni dolciarie con il resto dei paesi arabi della regione. E anche mentre il Qatar si sta buttando a capofitto nell’architettura e nella progettazione futuristica di energia verde, questo antico dessert proveniente dal basso Egitto si trova nei caffè e negli alberghi di lusso. La guida Q-explorer del Qatar, Abdullah Mohammed, mi ha detto “puoi mangiarlo anche a colazione.”

Ma, come molti piatti famosi, come sia nata la ricetta è fortemente dibattuto – e scoprire il retroscena criminale, un po’ sopra le righe, di una delle tre storie concorrenti sulla sua origine è elettrizzante. Tutte e tre le storie rimandano al nome del piatto – “madre” (om) di Ali, suo figlio. (Grazie al patriarcato, la donna che ha creato il dolce non vede mai il suo nome completo scritto negli annali della storia).

Una versione segue l’umile percorso di un’anziana signora (che, il caso vuole, abbia un figlio di nome Ali) in un povero villaggio nel Delta del Nilo, dove un sultano del XIII secolo con evidente imperiosità aveva chiesto qualcosa da mangiare quando aveva attraversato questo particolare villaggio durante una caccia. Alla ricerca disperata di qualcosa degno di un sultano, l’anziana signora aveva mescolato tutto ciò che aveva a portata di mano, e il sultano aveva trovato la scioglievolezza di una delizia come quella delle versioni odierne, e l’aveva resa famosa al suo ritorno in città – chiamandola come la madre di Ali.

Un’altra versione vuole che Al-Durr sia andata incontro a una morte vile, gettata dalla cima della cittadella dalla prima moglie, che aveva aspettato la sua dolce, dolcissima vendetta. (Quando giochi al Trono di Spade…)

Alla bella notizia che la sua rivale era morta, la prima moglie aveva chiesto ai suoi cuochi di gareggiare nella creazione di un piatto che celebrasse la morte della rivale, e per non farsi mancare niente, lo aveva persino fatto servire con una moneta d’oro nella ciotola. Va notato che questa storia compare solo attraverso i gioiosi racconti sul piatto e non nei resoconti storici ufficiali, il che potrebbe essere in gran parte dovuto al fatto che molti libri ufficiali di storia sono stati tenuti dagli uomini—forse non interessati al caso di una specie di budino di pane. Orientarsi tra tradizione e storia diventa un po’ una questione di regresso all’infinito, ma Al-Durr potrebbe essere stata screditata dopo che aveva perso il potere in una sorta di campagna diffamatoria che aveva colpito anche Re Riccardo III.

Infine, lontana da intrighi politici e omicidi, è la storia di una donna irlandese. Sì, in effetti un dessert comunemente servito in Medio Oriente potrebbe avere a che fare con un’amante irlandese. Un’infermiera irlandese di cognome O’Malley aveva attirato l’attenzione del sovrano, Khedive Ismail, che è stato il Khedive d’Egitto e Sudan dal 1863 al 1879. Khedive Ismail aveva fatto creare un dolce appositamente per lei chiamato O’Malley, che, secondo alcuni, potrebbe essere stato storpiato in Om Ali, in lingua araba.

C’è una ragione per cui questa ricetta non è stata praticamente cambiata dai tempi dell’antichità – anche se puoi sostituire i croissant con la pasta sfoglia o il flatbread egiziano chiamato roaa, e oggi usiamo più panna montata del ricco latte gamoussa (di bufala), le basi restano le solite. Una miscela soffice e lattosa che manda in cortocircuito i centri del piacere del cervello (ma, si spera, non tanto da ispirare l’omicidio).



Quindi, nel complesso, ringraziamo i ricchi e potenti per una cosa: aver richiesto dei dessert molto gustosi che sono sopravvissuti fino ad oggi.



