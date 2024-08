Un raccapricciante video mostra “come cucinare solo con la bocca”

Benvenuti nel 2018, un anno che si preannuncia orribile, almeno stando a questo breve video tutorial diventato virale di una donna che cucina usando solo la sua bocca.

Un video che in pratica sembra stato girato solo per indisporre le persone. Per tutti i 5 minuti e 55 secondi, un’attrice che si presenta come “Riva Godfree” (il vero nome è Iska Lupton) dilania pane, burro, e mette il contenuto di un uovo crudo in bocca; mastica e sputacchia il cibo in una ciotola trasparente, e modella il composto in un ripieno che incunea nella cavità profonda di un tacchino crudo.

“Vi mostrerò come si realizza un tacchino per Natale, usando solo la mia bocca”, la protagonista del video esordisce così. Pela le cipolle, le “trita” – o fa quello che può – a morsi, e sputa quello che rimane.

“È un po’ lacrimoso”, nota appena la cipolla si riversa nella sua bocca, e i suoi occhi iniziano a lacrimare. “Amo cucinare”.

white people already ruined 2018 pic.twitter.com/SDKxpdSc6T — Sarah Suzuki Harvard (@sarahamyharvard) January 2, 2018

Come ha riportato Gizmodo, il video è in realtà un lavoro di Nathan Ceddia, un artista australiano che vive fra Berlino e Londra. Ceddia lo ha postato su YouTube a dicembre, giusto in tempo per Natale.

“È tutto vero al 100%”, Ceddia ha risposto così a MUNCHIES via mail mercoledì quando gli abbiamo chiesto se il video fosse uno scherzo. Pare abbia avuto l’idea in seguito alle miriadi di aneddoti di amici e membri della sua famiglia legati alle ferite in cucina.

“La cucina dovrebbe essere un ambiente sicuro dove le persone devono sentirsi a loro agio mentre esprimono la loro creatività” Ceddia ha detto a MUNCHIES. “Amo cucinare, ma non amo molto i coltelli, e il pensiero di affettarmi un dito mi fa impazzire”.

E l’unico modo per liberarsi dall’ansia – e per salvaguardare la cucina – è stato creare un nuovo stile da zero, che ricordasse un’era preistorica, più semplice, prima che gli umani avessero accesso a quei gadget sofisticati che adesso riempiono i cassetti delle cucine. Ceddia ha viaggiato indietro nel tempo, a quando l’uomo era cacciatore e raccoglitore, e usava le proprie fauci per realizzare quelli che adesso sono considerati semplici gesti manuali in cucina.

“È un modo di sfidare il mio istinto da uomo delle caverne”, ha dichiarato Ceddia a MUNCHIES. “Ho creato un concetto infallibile che riduce al minimo i rischi di cucina, sostituendo gli utensili pericolosi con la sicurezza delle nostre bocche”.

Dopotutto, Ceddia ha fatto notare come la bocca umana abbia infinite capacità. Con lei puoi tagliare, masticare, sbattere e grattugiare. La bocca è un utensile polifunzionale che non ti costerà un centesimo, e ti consente di risparmiare gli arti.

“Vorrei che il cucinare con la bocca diventasse un movimento” ha insistito Ceddia. “Ho in programma di pubblicare altre ricette con la bocca e anche di spiegare la tecnica nelle scuole e nelle prigioni”.

Ceddia ha aggiunto che ha filmato non solo la ricetta del tacchino di Natale, ma anche una seconda, che ha in programma di pubblicare nelle prossime settimane. “Sono un grande fan di Jamie Oliver e amo il suo lavoro di beneficenza e la sua consapevolezza sul cibo” ha detto. “Ho contattato il suo team, perché vorrei che cucinare con la bocca diventasse la prossima rivoluzione gastronomica”.

Jamie Oliver non ha purtroppo ancora risposto a MUNCHIES a questo riguardo.