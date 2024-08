Per piacere, smettete di dividere il gelato con il vostro cane

Le persone si comportano in modo strano con i loro animali. “Sarà una cosa carina,” dicono. “Un cane mi terrà compagnia.” E in men che non si dica fanno Instagram Stories di 8 minuti del Volpino di Pomerania dal toelettatore, organizzano la loro vita sociale in base a quando devono cibare il loro adorato Kitty McTruffles e spendono 32 euro per una bandana personalizzata da cane in occasione del quinto “Woofday Party.”

E sapete cos’è altro è un po’ esagerato, proprietari di cani? Condividere il cibo – specificamente, nei mesi estivi, il gelato – con il vostro caro cane. Mi sembra necessario specificarlo dopo che questa settimana il video di una donna che condivide un gelato con un cane è diventato virale. Il video, condiviso dall’account Brown Cardigan due giorni fa, mostra una donna al parco mentre offre il suo cono a un bassotto, che tutto contento lo lecca per quattro, lunghi secondi. E poi la donna lecca LO STESSO GELATO. Con la sua lingua.

Ci sono un po’ di cose da considerare qui. Prima di tutto, non ha senso condividere un gelato delizioso con un cane che sarebbe felice di leccare un panino con frittata vecchio di due giorni dal pavimento. Sentite, amo i cani. Sono creature buone, che danno infinito supporto emozionale e in alcuni casi praticano la rianimazione. Ma sono pur sempre onnivori che mangiano pezzi di cacca. Quindi perché sprecare il tuo Magnum con un animale che sarebbe ugualmente felice di masticare un’orecchia di maiale rinsecchita?

Questo mi porta al secondo punto. Sai cos’ha fatto la lingua del tuo cane? Ha leccato praticamente tutto. I cani lo fanno. Non so perché, ma lo fanno. Tra le cose che i cani leccano ci sono: il pavimento, l’erba, gli umani, la cacca, i roditori morti, la spazzatura, il fango, le scarpe, la cacca, e ovviamente i culi di altri cani. Quando offri un gelato al tuo adorato cagnolino, e poi te lo rimetti in bocca, ti stai mettendo in bocca anche un po’ di culo di cane e di pavimento. Nella. Tua. Bocca.

Infine, ricordatevi che il gelato NON fa bene al vostro cane. Lo sapevate che c’è una crisi nazionale di obesità dei cani? Secondo uno studio della campagna Better Cities for Pets il 59% dei cani in tutto il mondo è obeso – e questo principalmente a causa degli umani che danno loro il cibo ‘da umani.

“C’è un enorme problema di obesità dei cani nel Regno Unito e spesso questo accade perché l’animale mangia il cibo degli umani, che può essere troppo grasso per lui” dice il veterinario Roisin Bolger a MUNCHIES. “Non è una buona idea dargli cibo con troppo zucchero, e alcuni animali sono intolleranti ai latticini”.

Bolger suggerisce, invece, di preparare “Cubetti di ghiaccio che contengano gli snack del tuo cane o un pezzo saporito di carne o pesce“, che sinceramente suona disgustoso, ma almeno eviterà al vostro cane di ingrassare e a voi di beccare un’intossicazione alimentare condividendo la sua saliva.

Scusate, cani.

