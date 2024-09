Dr. Dre è tornato

Qualche giorno fa il network statunitense HBO ha trasmesso le prime puntate di The Defiant Ones, un nuovo documentario sull’ascesa alla fama di Dr. Dre e di Jimmy Iovine nell’industria musicale. Per l’occasione, Dre ha composto e pubblicato un nuovo brano, che si intitola “Gunfire” o “Gunfiya”—da qualche parte è scritto in un modo, da qualche altra parte in un altro. È il suo primo inedito da Compton, uscito nel 2015. Il testo parla dei suoi vent’anni di carriera: è un classico pezzo-bragging in cui Dre ci ricorda perché è un boss. “Now will there ever be a day that my niggas won’t ride for me?”, si chiede: la risposta è no, Dre, stai tranquillo. Va tutto bene.



