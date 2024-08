Quali sono gli effetti dell’Adderall se non hai l’ADHD?

L’Adderall è un farmaco a base di sali di anfetamina che negli Stati Uniti viene prescritto per l’ADHD, la sindrome da deficit di attenzione ed iperattività. In poche parole, assunto in dosi terapeutiche aiuta i pazienti a mantenere la concentrazione, con effetti che vanno da un maggior controllo cognitivo alla resistenza alla fatica.

È soggetto a prescrizione medica, ma come dimostrano gli studi—e, più recentemente, documentari come quello di Netflix Hai preso le pillole?—sono sempre di più le persone, soprattutto studenti, che vi fanno ricorso pur non avendo l’ADHD. Ma che succede se prendi l’Adderall in quei casi? Abbiamo provato a capirlo.

Videos by VICE

Farmaci come l’Adderall e il Ritalin servono a compensare dei deficit, non genericamente a incrementare le performance, dice Eugene Arnold, professore di psicofarmacologia alla Ohio State University. Una persona con l’ADHD ha la corteccia prefrontale—l’area del cervello che controlla lo span dell’attenzione—inattiva. “Se prendono uno stimolante il loro cervello torna ‘normale’, perché questi farmaci potenziano la trasmissione della dopamina nel centro di ricompensa del cervello, che aiuta a sentirsi più attivi e all’erta e ha un effetto calmante,” dice Arnold. Aspetta però, dirà forse chi ha provato l’Adderall pur non soffrendo di ADHD, anch’io mi sento più concentrato con l’Adderall. Forse, ma potrebbe stare tutto nel cervello di quella persona.

“Le ricerche hanno dimostrato che l’effetto placebo dei farmaci per l’ADHD è molto esteso, perciò ti senti più concentrato perché ti dici che sei più concentrato,” dice Karen Miotto, direttrice dello UCLA Addiction Medicine Service. Una revisione di 40 studi ha dimostrato che in più di metà delle ricerche gli adulti senza l’ADHD che prendevano stimolanti non avevano alcun miglioramento cognitivo.

Inoltre, riuscire a concentrarti non significa che la tua capacità di imparare e/o fare le cose migliori. “Gli stimolanti possono aiutarti con l’attenzione ma non migliorano davvero capacità di multitasking e di apprendimento complesso, che è il cuore di molti lavori,” dice Miotto. Capacità di apprendimento complesso significa non tanto ricordare che la ragazza dell’amministrazione è vegana, ma ideare una strategia commerciale o capire come persuadere un cliente rompiscatole—e gli stimolanti non fanno molto da questo punto di vista.

Uno studio pubblicato quest’estate dal Massachusetts General Hospital ha stabilito che gli studenti che fanno un uso ‘sbagliato’ degli stimolanti hanno più probabilità di avere davvero l’ADHD. Ma, nota a margine: il 20 percento dei membri di questo gruppo ha anche problemi con l’alcol e la droga. Per scoprire il loro collegamento con l’ADHD dovrebbero quindi confrontarsi con un medico vero e sottoporsi a veri test.

Le molecole che attivano la parte addormentata del cervello mettono anche in moto il sistema cardiovascolare—a volte troppo, dice Arnold.

In alcuni, rari, casi, il Ritalin e l’Adderall possono portare a battito cardiaco accelerato o irregolare, attacchi di cuore, episodi epilettici e anche morte improvvisa. Questo ovviamente è più probabile assumendo una dose maggiore di quella prescritta (e in assenza di prescrizione, è impossibile sapere quale sia la dose prescritta) o in soggetti con una patologia cardiaca latente. Oltre a questo, chi lo sa? Non ci sono studi sugli effetti a lungo termine degli stimolanti su persone che non dovrebbero prenderli.

Quindi, ricapitolando: in persone senza l’ADHD, gli stimolanti potrebbero aiutare a ricordare le cose, ma non è scontato che rendano migliori a fare il proprio lavoro. Potrebbero esserci degli effetti collaterali, però—dalle emicranie, all’inappetenza, all’irrequietezza e pressione alta, palpitazioni e insonnia. Dopo l’assunzione potrebbe inoltre subentrare una fase di fattanza e successiva tristezza: l’organismo riceve una quantità di dopamina non richiesta, motivo per cui tutta la felicità scomparirà nel momento in cui i farmaci sono stati espulsi.

Ovviamente non stiamo parlando di una dipendenza da eroina stile Requiem For A Dream. Ma dato che gli effetti collaterali non sono divertenti e che probabilmente il farmaco non sortirà gli effetti sperati in chi non soffre di ADHD, è molto più consigliabile un rimedio tanto vecchio ma funzionante: dormire. Come dice Miotto, dormire—sette-nove ore di sonno vero, non solo un ko tecnico da alcol—non solo ti tiene all’erta e concentrato, ma può migliorare le tue capacità di apprendimento complesso.

Questo articolo è tratto da Tonic.