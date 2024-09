Abbiamo trasformato le copertine di alcuni album famosi con FaceApp

Avrete visto proliferare su internet questi quadretti con foto dello stesso volto serio, sorridente, giovane, vecchio, o che mostra un vago cambiamento di sesso. La gente ci va matta, la app si chiama FaceApp: Neural Face Transformations e in poche settimane ce ne saremo dimenticati tutti. È l’ennesimo campanellino aggiunto al sonaglio appeso sulla culla dell’umanità che è l’intrattenimento nel XXI secolo. Quindi, visto che noi non siamo moralmente superiori a nessuno, perché non sfruttare biecamente questa piccola finestra per spremere visite ai nostri benevoli lettori. In fondo, tutti meritiamo una distrazione dal grigiume quotidiano.

La maggior parte dei musicisti ama essere ritratta come personaggi duri, disillusi, sopraffatti dalle proprie emozioni, ma non c’è sensazione più bella che quella di donare un sorriso a chi non ce l’ha. Così, abbiamo pensato di usare la comoda FaceApp per fare proprio questo con alcune copertine di album famosi. Il risultato potete ammirarlo qui sotto:

Videos by VICE





Segui Noisey su Twitter e Facebook.