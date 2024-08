Fare sesso col tuo ex non ti farà rimanere sotto

Articolo dopo articolo, film dopo film, ci hanno convinto che fare sesso con un ex non sia mai una buona idea. Nella realtà, si tratta sicuramente di un comportamento piuttosto comune—uno studio su un gruppo di adulti sposati e separati di recente, per esempio, ha scoperto che circa un quarto aveva fatto sesso con l’ex coniuge dopo la fine della relazione. Altri studi confermano che i casi di sesso tra ex sono ancora più frequenti tra i giovani che hanno chiuso da poco una relazione non matrimoniale.

Per quanto riguarda le conseguenze di questa scelta, uno studio preliminare del 2012 condotto su 137 coppie separate ha dimostrato che il sesso con l’ex compagno/a non aveva ripercussioni psicologiche negative sui soggetti coinvolti. Infatti, che la persona avesse accettato o meno la rottura, il sesso non era in nessun modo legato a una maggiore sofferenza psicologica. Tra coloro che non avevano accettato la fine della storia, tra l’altro, il sesso con l’ex avrebbe portato a una condizione di minore (e non maggiore) sofferenza.

Videos by VICE

Partendo da questi risultati, altri studi hanno confermato che il sesso con un ex non è un’esperienza traumatica in sé. Una ricerca ha analizzato i dati relativi a 113 persone tra i 18 e i 55 anni che avevano cominciato l’esperimento mentre erano in una relazione. I ricercatori hanno contattato i partecipanti su base settimanale, e hanno chiesto a quelli che erano rimasti single di completare un breve sondaggio: hai fatto sesso con il tuo ex? Come ti senti ora? Quanto ti senti emotivamente legato all’altra persona? Quanto hai sofferto dopo la separazione?

Circa un quarto dei partecipanti (24,8 percento) aveva fatto sesso con il proprio ex almeno una volta. Di loro, quasi tutti si sono sentiti emotivamente più legati a quella persona dopo il rapporto; ma soprattutto, nessuno degli intervistati aveva attribuito al sesso un impatto negativo sulla propria stabilità emotiva. Anzi, spesso si era dimostrato un vantaggio, più che uno svantaggio: le persone hanno detto di aver vissuto emozioni positive. Inoltre, dopo aver fatto sesso con l’ex, non avevano vissuto momenti di sofferenza, e il processo di separazione dall’ex non ne aveva risentito.

Prevedibilmente, le persone che desiderano fare sesso con un ex sono quelle che hanno maggiore difficoltà nel superare la separazione. Ma anche in questo caso, il rapporto sessuale non sembra avere effetti negativi sulla gestione della cosa.

Un altro studio su 372 persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni mirava a scoprire se le persone che avevano cercato di fare sesso con i propri ex fossero riuscite nell’intento. Risultato: spesso se ci provi ci riesci. Infatti, circa nove volte su dieci le persone hanno ottenuto quello che volevano.

I risultati di questi studi sono in un certo senso limitati, e non ci dicono perché le persone cercano un incontro sessuale con i propri ex. I motivi possono essere i più disparati, dalla gratifica sessuale, al desiderio di conforto, sicurezza, vicinanza emotiva o semplicemente (in modo più o meno esplicito) vogliono tornare con quella persona. Avremmo bisogno di più ricerche per stabilire quali sono i motivi più comuni e quali le conseguenze, sulle base delle diverse motivazioni di ognuno.

In ogni caso, questi dati sono importanti per varie ragioni: intanto, ci dicono che le rotture non sono mai nette e irrevocabili, e che è abbastanza comune che tra due persone che sono state insieme ci sia qualche tipo di relazione sessuale anche dopo la fine della storia. Ma soprattutto, rimettono in discussione il concetto ormai troppo diffuso secondo cui il sesso con un ex è assolutamente da evitare, visto che non ci sono prove di alcun danno psicologico. Al contrario, gli studi dimostrano che fare sesso con un ex ha effetti positivi nella maggior parte dei casi.

Ovviamente questo non vuol dire che sia sempre una buona idea e che non abbia mai conseguenze negative. Le esperienze e le storie di ognuno sono diverse, e quindi è assolutamente plausibile che alcuni ne traggano maggiore beneficio rispetto ad altri.

Justin Lehmiller è un ricercatore presso il Kinsey Institute e autore del blog Sex and Psychology. Il suo ultimo libro si intitola Tell Me What You Want: The Science of Sexual Desire and How It Can Help You Improve Your Sex Life. Seguilo su Twitter o Instagram

Ti è piaciuto questo articolo? Iscriviti alla newsletter di VICE per avere accesso a contenuti esclusivi, anteprime e tante cose belle. Ogni sabato mattina nella tua inbox. CLICCA QUI.

Leggi anche: