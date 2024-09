Foto di gabber felici alla festa per i 30 anni del Thunderdome

“Hardcore never dies” è uno dei motti della scena gabber. Sembra anche una realtà di fatto se osserviamo il Thunderdome, iconica festa hardcore nata in Olanda nel 1992 e interrotta nel 2012. Dall’ultimo evento, però, il Thunderdome è tornato tre volte: nel 2017 per il 15esimo anniversario, nel 2019 e il 10 dicembre 2022. Quest’ultima edizione, che ha avuto luogo a Utrecht, non era un party qualunque: il Thunderdome ha festeggiato i 30 anni.

Di solito gli ultratrentenni preferiscono festeggiare il compleanno con una cena tranquilla, invece il Thunderdome ha esagerato. I martellanti beat di DJ leggendari come Angerfist e Akira hanno attirato fan di ogni età e di ogni parte del mondo, molti in rigorosa divisa con il mago (logo del Thunderdome) declinato in modi creativi.

I visitatori avevano anche la possibilità di farsi tagliare i capelli da un barbiere specializzato per gabber e di farsi tatuare il mago del Thunderdome, tra molte altre cose. Si trovavano in vendita decorazioni kitsch tipo enormi orecchie sanguinanti e addirittura una giostra da luna park, in caso a qualcuno scendesse l’adrenalina.

Il duo di fotografi Chris e Marjan hanno catturato i volti felici dei fan dell’hardcore che hanno incontrato alla festa. Ecco alcuni degli scatti migliori:

Angelika German, 26 anni, da Düsseldorf, Germania

Martijn Koevermans, 43 anni, da Zevenbergen, Paesi Bassi

Eymerick Peterlin, 22 anni, da Strasburgo, Francia

Jérôme Smesman, 25 anni, da Démuin, Francia

Steph Howitt, 33 anni, da Manchester, UK

Mike Breuker, 20 anni, da Holten, Paesi Bassi

Ricardo Scholten, 20 anni, e Ella van der Zee, 19 anni, da Almere, Paesi Bassi

Latischa Klei, 21 anni, da Rotterdam, Paesi Bassi

Dennis van Dijk, 25 anni, da Utrecht, Paesi Bassi

Christophe Battaglia, 35 anni, da Voujeaucourt, Francia

Rico Glorieux 26 anni, da Bruges, Belgio

Enzo Camus, 22 anni, da Lione, Francia

Miranda Moerland, 26 anni, da Rotterdam, Paesi Bassi

Su van Kampen, 31 anni, da Utrecht, Paesi Bassi

Stef de Maerschalck, 31 anni, da Buggemhout, Belgio

Remon Smit, 22 anni, da Amersfoort, Paesi Bassi

Dwayne Davis, 26 anni, da Enschede, Paesi Bassi