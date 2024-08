Scendi nella cantina buia dei Geodetic

Io sono uno che crede fortemente nel talento, contro la retorica per cui “siamo tutti capaci, basta applicarsi”; sono convinto che ci siano persone più capaci di altre su questo pianeta, e quelle persone fanno le cose belle, e quelle che si applicano e basta fanno numero.

Jukka Reverberi e Claudio Rocchetti, in circa un quindicennio di carriera, hanno entrambi ampiamente dimostrato il proprio talento. Il primo con Giardini di Mirò, Crimea X e recentemente con il progetto di poesia in musica Spartiti; il secondo nei suoi visionari progetti da solista e con 3/4HaveBeenEliminated, In Zaire, Olyvetty e nelle sue collaborazioni con vari giganti della musica sperimentale. Entrambi, fortunatamente, nonostante gli impegni famigliari più o meno recenti, non sembrano intenzionati a stare fermi.

Così nasce, probabilmente, il progetto Geodetic: due papà costretti a casa dai figli piccoli che si mettono a registrare musica puramente elettronica, strumentale, estremamente libera, scambiandosi file via internet in un ping pong creativo. Il risultato è un EP chiamato Broken Consonance, sei pezzi senza nome in cui atmosfere astratte e paesaggi elettronici vengono inquadrati dentro a beat tra industrial, EBM e techno primordiale. Il tutto è ricoperto da una patina di distorsione magnetica, accentuata dal mastering analogico effettuato da Stromboli per questa uscita in cassetta.

Mentre nel lato A i due si lasciano andare a un concetto di dancefloor illuminato da neon tremolanti, creando un’atmosfera di inquietante esaltazione da seminterrato a base di bordoni di synth e drum machine in clip costante, sul lato B sfogano il loro lato più oscuro, dipingendo bozzetti quasi da film cyber-horror usando il linguaggio del dub smontato e del noise minimalista.

Broken Consonance esce ufficialmente domani, venerdì 14 luglio. Ascolta l’intero EP qua sotto e ordina la cassetta sul sito di Maple Death Records.



