Guarda il nuovo video di The Delay In The Universal Loop

Di solito quando vedo un video con la telecamera che segue un tizio su uno skateboard mi sale il gringe a 9000 dopo i primi 5 secondi e la pianto lì dopo 10. Per fortuna questa volta invece di un tizio sullo skateboard c’è una specie di delfino incazzato che è il protagonista del nuovo video di “Planetary Dance” con Laura Loriga.

La verità è che a scrivere i testi che accompagnano le anteprime video ci si sente sempre un po’ come degli agenti immobiliari: tutti belli impettiti a raccontare cose che, se ancora avete abbastanza neuroni per percepire e interpretare la realtà circostante, avete già visto e compreso. In questo caso l’agente immobiliare si trova a raccontare la casa costruita per il nuovo singolo di Dylan Iuliano, in arte The Delay In The Universal Loop, il cui moniker in alcune circostanze è stato terreno di scontro, ma la cui musica è un’oasi di pace (tipo, scusate; vi prego di apprezzare la zona living, mentre schiacciate mi piace sulla sua pagina Facebook).

Il video di Dylan è un po’ in ritardo, rispetto al disco Split Consciousness, che invece era in orario e che vi abbiamo raccontato un po’ di tempo fa dicendo che “Non c’è bisogno di descrivere la musica di Dylan se non come una versione 2015 di 2001 Odissea Nello Spazio in cui il protagonista, anziché essere un riflessivo astronauta che scala con fatica lo spazio-tempo, è un giovane, uno della “Eternal Youth of the 7th Universe” che si diverte a saltare da una Supernova a una Nana Rossa.”

Ovviamente questo anno (e poco più) di attesa sono nulla in confronto alla vita media di una Nana Rossa, per cui il ritardo è completamente perdonabile.

Se non hai ancora ascoltato il disco di The Delay In The Universal Loop e sei molto pigro per cliccare altrove, puoi farlo qui sotto: