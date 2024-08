The People Versus prosegue a gonfie vele e questa settimana l’ospite speciale della rubrica è Nerone, un rapper la cui stazza dovrebbe far ragionare due volte ogni hater sano di mente, prima di scrivere un commento… Eppure ne abbiamo trovati abbastanza per apparecchiare 5 minuti di insulti, delirio e divertimento.

Anche questa volta, nell’eterna lotta tra hater e rapper, il vincitore è uno e soltanto uno: lo sport.