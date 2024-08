Che fine ha fatto l’Imperatrice bambina di ‘La storia infinita’?

“Grida il mio nome! Bastian, ti prego! Salvaci!”

L’Imperatrice bambina compare solo per una manciata di minuti nel film La storia infinita. Due scene alla fine di un’avventura fantastica ricordata per le sue lumache giganti, un fortunadrago e la scena della morte di un cavallo che ha traumatizzato una generazione. L’Imperatrice è anche uno dei pochi personaggi femminili nel cult del 1984. Eppure, l’intero film ruota intorno a lei, mentre Bastian legge la storia del viaggio compiuto da Atreyu per salvare Fantàsia e la sua sovrana.

Videos by VICE

Ma dopo La storia infinita, la bambina che ha interpretato l’Imperatrice è praticamente scomparsa. Mentre altri attori bambini degli anni Ottanta sono diventati star adolescenti degli anni Novanta e celebrità assolute oggi, Tami Stronach si è ritirata dalle scene. O, almeno, da quelle su cui avevano tutti gli occhi puntati.

“C’è questo modo di pensare per cui arrivi a chiederti se hai raggiunto l’apice della tua carriera a dieci anni,” riflette Stronach in una chiamata con VICE su Zoom dalla Scozia, dove sta girando. “Ma è un pensiero sciocco. Cosa significa ‘apice’? Se fai qualcosa [più avanti nella vita] che è di grande significato e soddisfazione artistica, ma lo vedono solo 500 persone, ha meno valore?”

Abbiamo parlato con Stronach del suo ruolo iconico, delle conseguenze inquietanti dell’essere diventata famosa da bambina, e del ruolo che ha scelto ancora una volta nei film fantasy per ragazzi.

Crescere in Iran

La storia dell’infanzia di Stronach sembra un romanzo. Suo padre, scozzese, incontra sua madre, israeliana, in Iran, dopo aver vinto la lotteria in Scozia e aver deciso di usare quei soldi per trasferirsi a Teheran e diventare un archeologo. Si sposano nel giro di 48 ore e Stronach arriva nel 1972. Passa i primi anni parlando sia inglese che persiano e guardando archeologi che spolverano ossa e studenti stranieri che vanno e vengono dalla città.

“Era un posto molto cosmopolita,” racconta. “[L’archeologo] Max Mallowan era il marito di Agatha Christie, quindi lei era spesso lì, impegnata a scrivere i suoi romanzi. Poi c’erano diplomatici e giovani con le chitarre a bordo piscina e studenti di filosofia. Era meraviglioso.”

Durante la Rivoluzione iraniana del 1979, il governo israeliano ha evacuato i cittadini ebrei dalla città e Stronach e la sua famiglia sono saltati su un volo El Al per Tel Aviv, dove hanno vissuto per un breve periodo con i nonni materni.

“Eravamo senza casa e senza idea di cosa avremmo fatto,” dice. “Per mio padre era impossibile mettere radici lì, così siamo tornati in Inghilterra, ma lì era impossibile mettere radici per mia madre.”

Alla fine, hanno scelto un terreno neutrale: una meta lontana di nome Berkeley, in California.

Come è diventata l’Imperatrice Bambina de La Storia Infinita

Quando è arrivata in California, dove al padre è stata data una cattedra alla UC Berkeley, Stronach si è immersa in lezioni di musical e recitazione a San Francisco. E un giorno, il responsabile del cast di La storia infinita è passato dalla sua scuola e l’ha notata.

Stronach era entusiasta di partecipare alla sua prima vera audizione ed è arrivata col trucco da maialino di uno spettacolo con cui era impegnata in quel periodo. Non era consapevole di cosa avrebbe significato unirsi al cast del film più costoso mai prodotto fuori dagli Stati Uniti o dall’Unione Sovietica fino a quel momento.

“Sono arrivata all’audizione imbrattata di colore, mentre tutti gli altri erano pulitissimi,” ha detto. “Credo che il mio vantaggio sia stato essere completamente naive. Non sapevo per cosa fosse l’audizione.”

Dopo diversi appuntamenti, Stronach è stata scelta per il ruolo dell’Imperatrice bambina. Poco dopo, lei e la madre sono volate in Germania per i tre mesi di riprese di La storia infinita in Bavaria.

“I miei genitori non erano il tipo di persone che dicono ‘bene, mettiamo in pausa le nostre carriere per seguirla in giro,’” racconta. “Avevano già vite piene ed emozionanti, così mi dissero, ‘Certo, puoi passare sul set quest’estate, poi torni a scuola.’”



Per un mese intero, prima di girare le sue scene, Stronach ha lavorato con il regista Wolfgang Petersen e altre figure per perfezionare il suo personaggio sotto ogni aspetto. Poi, essendo una bambina, ha perso gli incisivi da latte e hanno dovuto creare una dentiera da farle indossare davanti alle cineprese.

“Abbiamo girato in ordine cronologico, e quando sono tornata per fare la seconda scena, i miei denti veri erano cresciuti,” racconta. “Così, Wolfgang mi ha detto ‘non sorridere. Sorridi senza denti, solo con le labbra.’ Si nota nella seconda scena, la mia bocca appare diversa, più piccola.”

Le lacrime che Stronach ha versato sul set erano reali, tanto era sconvolta quando ha letto la scena da fine del mondo affrontata dal suo personaggio.

Stronach ha festeggiato il suo undicesimo compleanno sul set, ma gli orari serrati della produzione hanno fatto sì che i tre bambini—Stronach, Noah Hathaway (che interpreta Atreyu) e Barret Oliver (Bastian)—non avessero molto tempo per stare insieme al di fuori del lavoro.

“Vivevamo nello stesso hotel, facevamo su e giù delle scale per bussare alle porte uno dell’altro,” racconta. “Io andavo da Barret e dicevo ‘Ehi Barret, che fai?’ E lui mi rispondeva, ‘Sto giocando con i miei soldatini.’ E io, ‘Ok, ci vediamo dopo.’”

Una pop star in erba

Poiché il libro di La storia infinita di Micheal Ende era molto amato in Germania, gli attori sono stati invitati a diversi talk show tedeschi per promuovere l’uscita del film. Durante uno di questi eventi, i presentatori hanno chiesto a Stronach se avesse imparato un po’ di tedesco in quei mesi. “Ho risposto che non sapevo parlare tedesco, ma che conoscevo la canzone ‘99 Luftballons.’ Così, l’ho cantata davanti a tutti.”

Il giorno dopo, un produttore discografico tedesco l’ha contattata con una proposta per incidere un album. Ma la madre di Stronach ha detto chiaramente che avrebbe dovuto fare tutto entro la data del loro volo per la California, di lì a tre giorni.

“Lui ha detto, ‘Ok, scriverò le canzoni stasera. Registriamo domani. Poi faremo un videoclip e uno show televisivo,” racconta Stronach. “Abbiamo fatto tutto di corsa, allucinante. E basta. Non abbiamo cambiato il biglietto.”

Il risultato è un LP di canzoni orecchiabili e un videoclip per il singolo “Fairy Queen,” che campiona i ritornelli della celeberrima canzone The NeverEnding Story e mostra Stronach che danza con gioia mentre trasforma una persona senza tetto in un milionario e un uccello in un pesce.

“Non sono Lolita”

Stronach aveva tutte le carte per essere una star, ma il suo amore per la recitazione era messo alla prova dalle difficoltà che comporta diventare famosi da molto giovani. “Non desideravo disperatamente essere una star, desideravo disperatamente recitare,” dice. “Sono due cose diverse.”

Quando ha ricominciato la scuola quell’autunno, la sua vita è tornata alla normalità. E anche una volta uscito in sala il film, l’estate successiva, non è cambiato quasi nulla. In un mondo pre-internet e social, era esposta al pubblico solo attraverso il suo ruolo su schermo.

Eppure, diversi uomini adulti sono riusciti a rintracciare il suo indirizzo e si accampavano fuori dalla sua casa in California, sperando di vederla. Un uomo tedesco le ha mandato per posta un anello di fidanzamento. Dei produttori sono comparsi davanti alla sua porta offrendole di fare un film di nudo. “Sono venuti a casa e hanno presentato il progetto e io ho detto no, non lo faccio un film di nudo,” racconta Stronach. “Non sono Lolita.”

I suoi genitori, molto lontani dall’industria e dalle sue dinamiche, non sapevano aiutarla e decisero di interrompere la sua carriera da attrice professionista.

“La verità di fondo è che i miei genitori non erano preparati per fare i manager. Non ci interessavano i soldi e non ci interessava neanche la fama,” spiega Stronach. “Penso che se mi fossi trasferita a Los Angeles e loro avessero deciso di aiutarmi a perseguire altri progetti, ce l’avremmo fatta. Ma era un passo che, come famiglia, non volevamo compiere.”

Decenni dopo, Stronach ha intervistato la star di Stranger Things Mille Bobby Brown a una convention di fan, esprimendo ammirazione per come la giovane attrice riuscisse a gestire il suo successo—e gli incontri inquietanti che comporta.

“Una persona è saltata fuori all’improvviso, è corsa verso il palco e le ha dato un anello di fidanzamento. E lei l’ha gestita con molta più classe di me all’epoca. Ha detto ‘Oh, grazie.’ e basta. racconta Stronach.

“Quando [ho ricevuto un anello io], ho trovato una persona in partenza per la Germania e l’ho rispedito indietro con lei perché non volevo tenermi un oggetto di valore. Mi sentivo in colpa. Prendevo tutto molto seriamente e a cuore. Chissà se avrei potuto viverla con meno terrore.”

Invece, Stronach ha chiuso in una scatola il suo ruolo in La storia infinita e non ne ha più parlato durante l’adolescenza e la prima età adulta.

Tami Stronach ha trovato poi la sua strada

Dopo le scuole superiori, Stronach ha deciso di trasferirsi a New York per diventare una ballerina professionista, che vedeva come un modo per esibirsi senza la pressione della fama.

“Non ho inserito La storia infinita sul mio curriculum,” dice. “Non lo ritenevo rilevante per la mia carriera da ballerina, era una categoria diversa.”

Ha passato i successivi 20 anni a ballare e fare teatro a New York. È diventata regista della sua compagnia, insegna danza al Marymount Manhattan College e insegna anche yoga.

“C’era questa nozione importantissima del trovare una definizione personale al valore, al successo artistico, e che tipo di storie volevo raccontare,” spiega. “Ero impegnata sempre con qualche spettacolo teatrale a New York, quindi non ho mai smesso di recitare. Semplicemente, sono passata al teatro.”

Man & Witch

Attraverso il teatro ha incontrato l’uomo che è poi diventato suo marito, l’attore e scrittore Greg Steinbruner. Dopo la nascita di loro figlia, Maya Steinbruner, nel 2011 Stronach ha cercato un modo per unire i suoi obiettivi creativi con la maternità.

“Viviamo in una società che chiede spesso alle donne con una carriera di far finta di non essere anche genitori. È doloroso e crudele,” dice. “Volevo dire: sono una mamma, una mamma che lavora e ha un cervello e può usare il fatto di essere madre per rendere migliore il suo lavoro.”

Ispirati da attrici diventate produttrici, come Reese Witherspoon e Robin Wright, Stronach e Steinbruner hanno deciso di lanciare la Paper Canoe Company, un’azienda di contenuti dedicata al teatro, al cinema e all’educazione per bambini.

Quando Stranger Things ha concluso la sua terza stagione con un tributo canoro a La storia infinita, Stronach si è accorta che l’amore per il film e per le storie fantasy di una volta non si era mai spento. Così lei e Steinbruner si sono lanciati nella produzione di Man & Witch, un film fantasy ispirato agli anni Ottanta, dove recitano entrambi e persino la figlia Maya ha una parte.

“È un film moderno, nel senso che non stiamo cercando di farlo sembrare un film degli anni Ottanta. Non avrà la grana da VHS. È più una questione di dispositivi narrativi,” spiega. “Non è cinico. È una storia che riempie il cuore.”

Rispetto a molti film fantasy vecchi, Man & Witch vuole “celebrare personaggi femminili di mezza età complessi” e mostrare che “l’amore non è prerogativa dei giovani e degli eterosessuali,” dice. “È giusto riconoscere oggi che alcuni di quei primi film avevano aspetti sessisti e impegnarsi per offrire sfumature diverse oggi.”

Nel suo percorso, Stronach è pronta a tornare dove tutto è iniziato. Vive ancora a New York con la sua famiglia e—quando non c’è una pandemia in corso—si vede spesso con la sua co-star Hathaway (Atreyu) alle convention per interagire con i fan e raccontare di quell’estate incredibile passata a girare La storia infinita.

“Mi hai chiesto se volessi diventare una star, quando ero bambina. È complicato, perché adoro fare questo lavoro, ma detesto lo stile di vita che impone,” conclude Stronach. “Dovevo percorrere una strada diversa, e ora mi sento fortunatissima ad averlo fatto.”