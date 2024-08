La settimana prossima parte la nuova stagione di INNER_SPACES

L’auditorium San Fedele di Milano non è un posto normale. Il suo teatro è infatti equipaggiato con un acusmonium ideato da Eraldo Bocca, chiamato SATOR, che consiste di cinquanta altoparlanti di diverse tipologie, disposti su tre corone concentriche che consentono una spazializzazione unica del suono in maniera tridimensionale. Capirete bene che vedersi un concerto di uno dei maggiori produttori ambient della storia in un contesto del genere vale la pena di perdere dieci minuti per spiegare ai vostri partner, amici, colleghi e parenti che cos’è esattamente che volete andare a vedere lunedì sera.

Il 2 ottobre, infatti, all’auditorium San Fedele s’inaugura la nuova stagione di INNER_SPACES – identità sonore elettroniche, rassegna di musica di ricerca portata avanti da Plunge e San Fedele Musica in collaborazione con il Goethe Institut di Milano. I primi ospiti saranno Thomas Köner, attivo fin dagli anni Novanta prima come producer dub e techno nel duo Porter Ricks, poi nel campo dell’ambient, delle sonorizzazioni e delle opere audiovisive; e Novi_Sad, moniker dietro cui si nasconde Thanasis Kaproulias, che presenterà un progetto audiovisivo elaborato insieme a Isaac Niemand dal titolo IIC – International Internal Catastrophes, basato su materiale filmato in Islanda.



Insomma, la serata promette vibrazioni glaciali stratificate su nuclei di lava rovente, in glorioso ubi-stereo tridimensionale. Ed è solo l’inizio: la programmazione di INNER_SPACES si estende fino a maggio prossimo e comprende nomi del calibro di FIS, Helm, Roly Porter, Loscil, Anna Zaradny, Wolfgang Mitterer e tanti altri. Per maggiori informazioni e per acquistare biglietti e abbonamenti, visita il sito del Centro Culturale San Fedele e partecipa all’evento su Facebook.

