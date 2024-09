Parti per un viaggio nel deserto con i Justice e Susan Sarandon

I Justice hanno appena pubblicato il loro terzo album Woman, e ora hanno buttato fuori un video assieme a Susan Sarandon che sembra uscito da una videocassetta noleggiata per sbaglio in un BlockBuster e mai restituita. I nostri amici francesi si beccano con Susan in una casa in mezzo al deserto e saltano su una Toyota Celica uscita dagli anni Ottanta per partire per un viaggio. Insomma, non sarà Easy Rider ma è quanto di più simile un video musicale possa ottenere.



Pascal Teixeira, il regista del video, ha raccontato l’origine dell’idea dietro al video: “Quest’estate ci siamo io e Gaspard ci siamo ritrovati a casa di Xavier e, assieme, ci siamo messi a immaginarci lavare una macchina. L’estetica della macchina, l’ambiente il mood… e ovviamente c’era bisogno di una donna con cui condividereil viaggio, un mix iconico di figaggine, fascino e forza. Un paio di mesi dopo eravamo nel deserto con un sacco di sapone e, per qualche strano miracolo, assieme a Susan, anche più fantastica di quello che avevamo sognato sarebbe stata.”



Trovate il video qua sotto.

