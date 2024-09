Guarda Paniny: come si fa il famoso panino giapponese con la cotoletta

In Italia ci vantiamo così tanto della cotoletta alla milanese (anzi costoletta), che immaginare che ci sia un altro popolo capace di eleggerlo a piatto nazionale neanche ci passa per la testa. E invece in Giappone, dove ve, lo ripetiamo ancora una volta, non mangiano solo sushi, è proprio la cotoletta di maiale il piatto che più fa sognare grandi e bambini.

Si chiama Tonkatsu, e la sua variante a panino si chiama Katsu Sando. Qualche tempo fa siamo andati per la nostra serie video Paniny alla Gastronomia Yamamoto di Milano, dove uno degli chef, Himeno Shun, ci ha insegnato a fare questo piatto popolarissimo, che ha molto a che fare con la buona fortuna e la salsa. Tanta salsa.

Date un occhio al video e se provate a rifarlo segnalatecelo su Instagram.