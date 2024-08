Il ketchup a fette è (quasi) qui

Se vi chiedessi di stilare una classifica dei tre prodotti alimentari più bizzarri di sempre, quali mettereste?



L’universo de “la scienza si è forse spinta troppo oltre?” è in continua espansione. Qual è il vostro candidato preferito al premio per l’idea più balzana? L’uovo di Pasqua al formaggio? O magari del balsamo al bacon? E cosa dire allora della più che sciantosa birra con i brillantini? Io v’invito a fermarvi un attimo e rivedere il vostro concetto di “WTF” con un nuovo, mirabolante e (forse?) necessario prodigio della scienza: il ketchup a fette.

Ideato dalla Bo’s Original Slice of Sauce™ e attualmente in cerca di finanziatori su Kickstarter, il ketchup a fette ha delle grosse promesse da mantenere. Avete ancora 21 giorni per sovvenzionare il progetto, anche se l’obiettivo prefissato è già stato raggiunto e a giugno 2018 le fettine inizieranno a vedere i pacchi postali in cui saranno spedite, nonché i futuri panini.



Stando ai suoi creatori, il sapore è quello genuino del ketchup in salsa liquida, senza alcun tipo di aromi artificiali aggiunti o OGM. In secondo luogo, ed è qui che la Bo’s Original Slice of Sauce™ sta puntando tutta la sua persuasività, nessuna fettina di ketchup del pacco da 8 imbratterà i vostri vestiti costringendovi a girare in ufficio con un’elegantissima macchia rossa nel bel mezzo della camicia bianca.

https://www.youtube.com/watch?v=4SwbjI2ZZr0



Ovviamente, nonostante le premesse siano decisamente intriganti (soprattutto per i pigri come me che desidererebbero fette di tutto, fiori di zucca fritti compresi), la vista delle sole fette contribuisce decisamente a scemare l’entusiasmo. Come puntualizzato da un’utente su Twitter, sembra di avere a che fare con gli avanzi secchi nelle bottiglie di ketchup – ma in formato rettangolare.

E questo è anche uno dei commenti meno denigratori, perché “l’internet” si è mostrato decisamente spietato nei confronti del ketchup a fette.

“Una fetta di ketchup si chiama pomodoro, idioti.”

Il ketchup, dopotutto, è un po’ la pizza dei condimenti, e in quanto tale riceve continue attenzioni da parte della scienza (qui da intendersi come “gruppo di persone che studia come farlo uscire correttamente dalle bottiglie”) e dall’opinione pubblica, che come sempre si riversa indignata su Twitter o Facebook.



In tutto questa indignazione, ironicamente, il ketchup a fette ne esce da vero vincitore.

Ah, e comunque per quella cosa dei fiori di zucca fritti a fette, se avete intenzione di aprire un Kickstarter per crearli, contatemi pure come finanziatrice principale.

