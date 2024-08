“Con un po’ di pratica potrai preparare questa bomba per il palato in circa un’ora.”

Porzioni: 2

Preparazione: 60 minuti

Totale: 60 minuti

Ingredienti

Impasto (per due khachapuri tondi dal diametro di 20 cm l’uno)



105 ml di yogurt bianco intero



1 uovo



220 g di farina per tutti gli usi, setacciata



2,5 g di sale



6 g di lievito in polvere



48 g di burro, sciolto a temperatura ambiente



khachapuri ( per due khachapuri tondi dal diametro di 20 cm l’uno)



Impasto (vedi sopra)

225 g di mozzarella

170 g di feta greca

sale kosher e pepe nero macinato fresco q.b.

1 tuorlo d’uovo

30 ml d’acqua



Preparazione.

1. Per l’impasto: unisci l’uovo e lo yogurt in uno sbattitore elettrico. Aggiungi circa 2/3 della farina, il sale e il lievito. Accendi il mixer e lascia che lavori a velocità media finché l’impasto non risulta omogeneo.

2. Ora puoi aggiungere il burro e il resto della farina, mescolando il tutto nuovamente. Togli l’impasto dal mixer e lavoralo bene a mano per circa un minuto. Copri con della pellicola e lascia refrigerare per 30 minuti.

3. Per preparare i khachapuri, dividi l’impasto in due.

4. Preriscalda il forno a 232°C e posiziona un piatto pieno d’acqua sulla griglia in fondo.

5. Taglia la mozzarella e la feta a fette. In una ciotola, sbriciola entrambi i formaggi con le dita.

6. Ora puoi aromatizzare con il pepe e, se necessario, regola i livelli del sale. L’impasto dovrebbe risultare già piuttosto salato di suo, ma meglio accertarsene!

7. Stendi ambedue le palline d’impasto su di una superficie infarinata, creando dei dischi (anche non di forma perfetta, non è importante) di circa 20 centimetri di diametro l’uno. Posiziona la mistura di formaggio al centro di ogni disco, avvolgendo i bordi verso il centro, come fossero dei tovaglioli. Capovolgi ora l’impasto e rilavora ogni khachapuri fino a farlo ritornare alla sua forma tondeggiante originaria. In alternativa puoi anche avvolgere l’impasto attorno al cibo come fosse una borsetta, tagliare via le estremità e arrotolare ogni khachapuri senza capovolgerlo (va benissimo anche se rimane un po’ di formaggio visibile, lì nel centro).

8. Posiziona la carta da forno su di una teglia e trasferiscici sopra i khachapuri. In una tazza, mescola insieme il tuorlo d’uovo e l’acqua, spazzolando poi il composto sull’impasto.

9. Cuoci nel forno per 18-20 minuti, fino a doratura. Lascia raffreddare per 5 minuti, taglia e servi.