Kodak Black è stato arrestato ancora una volta

Kodak Black è un rapper fortemente controverso. Come avevamo spiegato in questo articolo, sebbene sia cresciuto in un contesto fortemente svantaggiato è comprensibile che ci sia chi non riesce a giustificare l’ascolto di una persona accusata e condannata, tra le varie cose, di stupro.

Nonostante abbia passato gli ultimi mesi ai domiciliari, Kodak aveva continuato a pubblicare nuovo materiale, tra cui un freestyle sulla base di “Kno The Meaning” di Future. Ora, però, è stato di nuovo arrestato. Lo conferma TMZ, riportando documenti ufficiali della Contea di Broward, in Florida. Tra i capi d’accusa nei suoi confronti, oltre alla violazione dei domiciliari, ci sono possesso di marijuana, furto d’arma, possesso d’arma da parte di un pregiudicato e abbandono di minori senza gravi danni fisici (Kodak ha infatti un figlio, King Khalid, per cui deve pagare ogni mese circa 4,200 dollari in alimenti).



Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della situazione di Kodak.



