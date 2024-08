Questo lago sull’Himalaya è pieno di scheletri e nessuno sa ancora perché

Un piccolo lago glaciale incastonato sulla catena montuosa più alta del mondo è la scena di centinaia di morti misteriose avvenute nel corso di oltre 1.000 anni.

È quanto riferisce un recente studio sul lago Roopkund, altrimenti noto come “il lago degli scheletri”. Situato a più di 5.000 metri di altitudine sull’Himalaya,è stato riscoperto durante gli anni Quaranta. Ma era per certo già noto ai viaggiatori in antichità, molti dei quali non sono mai tornati vivi.

Nessuno sa cosa abbia ucciso tutte queste persone in un luogo così remoto. Finora, la teoria principale era che una tempesta di grandine avesse ucciso tutti i viaggiatori nello stesso momento, intorno all’800, in un solo catastrofico evento—un fatto che potrebbe spiegare le fratture da compressione trovate su alcune delle ossa. Ma se la grandine potrebbe davvero essere la ragione di alcune delle morti, nuove prove suggeriscono che le vittime siano andate incontro al proprio destino in diversi eventi e nel corso di secoli.

In uno studio pubblicato questo mese su Nature Communications, un team guidato da Éadaoin Harney, dottorando in biologia evolutiva ad Harvard, ha analizzato il DNA estratto da 38 di questi scheletri. L’esame ha rivelato che le popolazioni che hanno subito incidenti mortali al lago sono diverse e uno degli eventi è addirittura accaduto nel 19esimo secolo.

“Abbiamo scoperto che gli scheletri di Roopkund appartengono a tre gruppi geneticamente distinti, che sono stati depositati durante molteplici eventi, separati nel tempo di circa 1.000 anni,” ha spiegato il team di Harney nello studio. “Questa scoperta confuta le teorie precedenti secondo cui gli scheletri del lago di Roopkund risalissero allo stesso singolo evento catastrofico.”

Il gruppo di viaggiatori più antico identificato dai ricercatori, chiamato Roopkund_A, contiene 23 uomini e donne di diversa origine sud-asiatica. Questa popolazione era già nota per essere morta circa 1.200 anni fa, ma una datazione al radiocarbonio ha dimostrato che le loro morti non sarebbero state causate da una sola violenta tempesta come era stato finora suggerito.

Alcuni degli individui di Roopkund_A avrebbero vissuto intorno al 675-769 d.C., mentre altri intorno al 894-985 d.C. Questo divario suggerisce “che neanche loro sarebbero morti contemporaneamente,” ha detto il team.

Ancora più sconvolgente è la scoperta di una seconda popolazione, chiamata Roopkund_B, che sarebbe morta solo un paio di secoli fa, intorno al 1800. Questo gruppo conteneva 14 uomini e donne di origine del Mediterraneo orientale, geneticamente più simili alla popolazione di Creta, nell’arcipelago greco. La terza popolazione è compresa di un solo individuo, chiamato Roopkund_C, che era un uomo di origine est-asiatica, morto contemporaneamente al gruppo di Roopkund_B.

“Il nostro studio approfondisce il mistero di Roopkund su più livelli,” ha detto il co-autore Niraj Rai, capo del Laboratorio di DNA Antico dell’Istituto Birbal Sahni di Paleoscienze in India, via email. Allo stesso tempo, il team è riuscito a escludere le “speculazioni più comuni sull’origine dei soggetti di Roopkund,” ha detto Rai.

Per esempio, dagli anni Cinquanta si è diffusa la teoria secondo cui gli scheletri appartenessero ai soldati del generale Zorawar Singh Kahluria, ucciso durante la tentata invasione del Tibet nel 1841. Questa spiegazione è messa in crisi dalla scoperta che diversi dei corpi siano appartenuti a donne, difficilmente incluse nelle spedizioni militari dell’epoca.

La tempesta di grandine è ancora plausibile per alcune delle vittime, e il team intende esaminare i teschi fratturati nel prossimo studio, ha detto Rai.

Ugualmente, non sappiamo ancora come questi gruppi siano tutti finiti in uno posto così remoto e difficile da raggiungere. Il lago di Roopkund si trova sul sentiero di Nanda Devi Raj Jat, un pellegrinaggio hindu, che potrebbe aver avuto accoliti anche 1.200 anni fa. Per il momento, questa è l’ipotesi più convincente per la presenza di almeno alcuni degli individui del gruppo Roopkund_A, ha detto il team.

I resti delle altre popolazioni sono molto più complessi da spiegare. Lo studio conclude che quelli provenienti dal Mediterraneo, che non sembrano avere legami familiari tra loro, erano probabilmente nati nel regno ottomano.

“Come suggerito dalle tracce di una dieta più di terra che di mare, questi individui vivevano probabilmente in una zona continentale, devono aver viaggiato ed essere poi morti sull’Himalaya,” ha detto il team. “Se stessero partecipando a un pellegrinaggio o se fossero arrivati a Roopkund per altre ragioni, resta un mistero.”

“Mistero” sembra la parola d’ordine per qualsiasi cosa abbia a che fare con questo lago. Mentre il sito è diventato meta di ricercatori e turisti—tutti sopravvissuti per raccontare la loro visita—la storia di chi non è mai più tornato resta ancora, in grossa parte, segreta.

