Laksa – Zuppa Piccante di Noodles

Porzioni: 3

Preparazione: 5 minuti

Totale: 25 minuti

Videos by VICE

Ingredienti del Laksa

Per la crema alle spezie:

60 ml di olio di semi

1 cucchiaio di coriandolo macinato

1 cucchiaio di pasta di gamberetti

2 cucchiaini di peperoncino in polvere

2 cucchiaini di curcuma macinata

1 cucchiaino e 1/2 di cumino macinato

4 spicchi d’aglio, sbucciati

1 gambo di citronella fresca, tagliata grossolanamente

1/2 cipolla bionda media, tagliata grossolanamente

1 pezzettino di zenzero, sbucciato e tagliato grossolanamente

Per il brodo:

950 ml di brodo di pollo

200 ml di latte di cocco

1 cucchiaio di zucchero di canna

2 cucchiaini di sale

1 cucchiaio e 1/2 di pasta di tamarindo

Per guarnire:

1 pacco di noodles istantanei all’uovo

100 g di germogli di soia

270 g di gamberi o gamberetti (precotti)

coriandolo fresco, q.b.

menta fresca tagliuzzata finemente, q.b.

Preparazione

1. Mescola insieme tutti gli ingredienti in un mixer o in una planetaria, lavorandoli fino a completa amalgamatura.

2. Adesso prendi una padella e a fuoco medio friggi la crema mescolandola continuamente, finché l’olio non si separa dalla mistura. Ci vorranno 10-12 minuti.

3. Passa al brodo. Unisci insieme, in una pentola, il brodo di pollo al latte di cocco e alla crema alle spezie, versando nella mistura anche lo zucchero, il sale e la pasta di tamarindo. Porta quindi a ebollizione, riducendo poi la cottura a fuoco lento subito dopo. Lascia in cottura per 3 minuti.

4. Dividi noodles e germogli di soia in due ciotole diverse, e guarnisci ogni ciotola con circa 8 gamberetti. Versa il brodo e completa le porzioni con il coriandolo e la menta.