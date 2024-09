Ecco altri cinque nomi dalla lineup di Terraforma

Avete notato come negli ultimi giorni avete meno problemi a svegliarvi la mattina? Il sole sorge più presto e tramonta più tardi, gli alberi inverdiscono, le prime timide viole fanno capolino sui prati. L’aria sembra più pulita e più profumata e dalla vostra auto potete vedere le montagne in lontananza da qualche parte (vabbè questo a seconda di dove abitate).

Pensavate fosse la primavera? No, era l’arrivo del secondo annuncio della lineup di Terraforma, il festival di musica elettronica e sperimentale che coniuga tecnologia e natura nel parco di villa Arconati, a Bollate (MI)—un parco che per tre giorni rischia di trasformarsi in un esperimento di utopia sociale a base di cibo a chilometri zero, riciclaggio al 100% e musica ambient.

Oggi è comparso sulla pagina Facebook del festival un nuovo artwork di Francesco Cavaliere che riportava altri cinque nomi che vanno ad aggiungersi ai primi quattro pesi massimi già annunciati. Si tratta di Rashad Becker, Aurora Halal, L.U.C.A., Mala e del leggendario progetto ambient di Wolfgang Voigt, Gas.

Il festival si svolgerà dal 23 al 25 giugno e gli abbonamenti sono disponibili per l’acquisto a questo link. Segui gli aggiornamenti su Facebook.

