L’oroscopo di dicembre

Benvenuti sulla pagina dell’oroscopo di dicembre, una collaborazione tra VICE e Starmale.

Termina qui questo viaggio imPersonale sui bordi dello Zodiaco, lungo un anno che ha costretto molti segni a confrontarsi con le proprie zone d’ombra. A tratti illuminandole a giorno, in una stanza degli specchi a riflessività perpetua. Dicembre sarà per tutti un banco di prova utile al netto d’ogni sconto. Per fare il punto, ripartire. Vivi e vegeti, verso un anno diverso. L’importante, come sempre, è esagerare.

Buona lettura, Emanuele Martorelli*

ARIETE

Per diversi nati nel segno è stato un anno di riassesto, cambiamenti repentini e prese di coscienza. Ma il quadro sarà il più delle volte armonico, e in grado di regalarvi un Natale dinamico all’insegna dei rapporti sociali. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Ariete di dicembre.

TORO

Dicembre è un mese opportuno per pianificare l’effettiva ripartenza, e per offrirsi in maniera aperta a un esterno che il più delle volte percepite come marcatamente inferiore rispetto ai vostri standard. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Toro di dicembre.

GEMELLI

Molti Gemelli sono stanchi di continue false partenze. L’anno in corso vi ha visti alle prese con cambiamenti radicali, in una riCostruzione a tratti abusiva del vostro Io. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Gemelli di dicembre.

CANCRO

Da tenere sottocchio i livelli di stress, dovuti al braccio di ferro con voi stessi a cui spesso riuscite a dare lo statuto di dialogo a più voci fuori campo. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Cancro di dicembre.

LEONE

È il momento di simulare un dialogo credibile. Nella seconda parte di Dicembre l’instabilità emotiva lascerà il posto ad una smania più signorile. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Leone di dicembre.

VERGINE

Mercurio a Dicembre vi darà l’opportunità di sbrogliare le situazioni rimaste in una empasse simile a quella che regola i rapporti tra le diverse coalizioni di Governo. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Vergine di dicembre.

BILANCIA

La congiunzione di Marte con Plutone vi porta finalmente ad assumere quelle responsabilità che di recente avete messo in attesa con l’aiuto di coreografiche sparizioni. Le incomprensioni di vecchia data potrebbero risolversi. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Bilancia di dicembre.

SCORPIONE

I livelli di autostima si attestano su percentuali preoccupanti. Sessualità drammaticamente accesa, con la possibilità che alcuni di voi scoprano nuove zone erogene esplorabili solo mediante sondino. Leggi qui il resto dell’oroscopo dello Scorpione di dicembre.

SAGITTARIO

L’equilibrio di questo mese dipende dalla vostra capacità di gestire forze contrastanti, alternando un sana introspezione a Carnevali di Rio interpersonali. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Sagittario di dicembre.

CAPRICORNO

Plutone e Marte garantiscono un’ampia possibilità di movimento, che va però ponderata. Non sempre infatti nel corso del mese sarete lucidi nelle decisioni. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Capricorno di dicembre.

ACQUARIO

Dicembre rappresenta una fase utile per gestire i lati meno presentabili di un Ego con menù a tendina, capace di enormi passi quanto di rovinarvi la festa persino a giochi fatti. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Acquario di dicembre.

PESCI

Grazie al passaggio di Giove, nel corso dei primi giorni del mese potrete contare su un entusiasmo sinceramente fuori luogo per il segno, che parenti e amici attribuiranno agli effetti collaterali di qualche farmaco. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Pesci di dicembre.

*Emanuele Martorelli è antropologo, musicista, autore e giornalista. A volte in contemporanea. Con Starmale ha dato vita al primo tentativo di satira grafica focalizzata sulla personalità. Un’autocritica consapevole nei confronti di un Ego che in troppi frangenti si sopravvaluta. Un affondo su giornalismo povero e verso un rinnovato atteggiamento New Age in voga in questi anni, che riduce percorsi spirituali e psicologici a soluzioni spicciole. Segui Starmale su Facebook.

Per vedere altre illustrazioni di Davide Bart. Salvemini, seguilo su Instagram.