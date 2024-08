Mac & Cheese “verde”

Porzioni: 6-8

Totale: 45 minuti

Ingredienti

280 g di spinaci

40 g di prezzemolo

40 g di basilico

120 g di Parmigiano grattugiato

1 spicchio d’aglio

875 ml di latte intero

57 g di burro

60 g di farina 00

360 g di formaggio cheddar grattugiato

Sale e pepe nero macinato fresco q.b.

450 g di maccheroni

Preparazione

1. Scalda il forno (con grill).

2. Mentre il forno si sta scaldando, prendi una ciotola o un mixer e mescola insieme gli spinaci, il basilico, il prezzemolo, il parmigiano e l’aglio. Dovrai ottenere una purea a pezzettoni. Diluisci con 125 ml di latte e continua a lavorarla finché non diventa omogenea e soffice.

3. Prendi una padella abbastanza grande in cui poter sciogliere il burro. Sciolto il burro, aggiungi la farina e lascia in cottura a fuoco medio per 2 minuti. Versa quindi 75 ml di latte e mescola di tanto in tanto finché la consistenza non diventa più densa (per 8-10 minuti circa). Aggiungi metà del cheddar grattugiato, il sale, il pepe e cuoci finché il formaggio non si è sciolto.

4. Prendi una pentola e porta a ebollizione dell’acqua salata. Aggiungi la pasta mescolando ogni tanto, finché non ha raggiunto una cottura al dente (5 minuti circa). Scola la pasta e ricoprila completamente con le misture al formaggio e agli spinaci.

5. Per l’ultimo passaggio, dovrai prendere una teglia rettangolare abbastanza capiente in cui poter versare omogeneamente la pasta. Guarniscila quindi con il formaggio rimanente e riponila su della carta da forno. Cuocila nel forno per circa 5-7 minuti, fino a doratura. Lasciala raffreddare per 10 minuti prima di servire!