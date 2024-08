Cosa succederebbe al tuo corpo se iniziassi a mangiare insetti

Il consumo regolare di insetti crudi e cotti è la normalità per circa due miliardi di persone in tutto il mondo. Solo in Thailandia, 20mila agricoltori allevano 7500 tonnellate di grilli ogni anno. Anche se la maggior parte delle popolazioni che consumano regolarmente insetti si trovano in aree tropicali e in paesi in via di sviluppo, non dobbiamo pensare che la scelta sia solo dettata da condizioni di necessità estrema.

In alcune parti dell’Asia, dell’Africa e del Sud America, gli insetti sono considerati una prelibatezza. Sono inoltre meno costosi da allevare rispetto al pollame o ad altri tipi di bestiame, meno nocivi per l’ambiente e come vi illustrerò tra poco, sono nutrienti tanto quanto carne di manzo, pollo e pesce, e a volte anche di più. Inoltre, l’acqua è un bene sempre più prezioso e per ottenere circa 45 kg di proteine dai grilli servono solo 2 millesimi dell’acqua che servirebbe per produrre le stesse proteine allevando bestiame.

È abbastanza ovvio, quindi, che le Nazioni Unite stiano incoraggiando anche il resto della popolazione mondiale ad assaggiare le 1900 specie di insetti commestibili che vengono già regolarmente consumate altrove. Nel 2013, la FAO ha pubblicato un rapporto in cui spiegava nel dettaglio perché gli insetti sarebbero potuti diventare la soluzione perfetta per una popolazione globale in crescita e alla ricerca di cibo. Sulla base di questo rapporto, questo è quello che potrebbe succedere al tuo corpo se decidessi di includere degli artropodi nella tua alimentazione.

Potresti prevenire l’anemia

Ad agosto, un ospite Airbnb è fuggito correndo dal mio appartamento dopo aver trovato un piccolissimo scarafaggio. Ho provato a spiegare a lui e alla fidanzata che vedere un insetto a New York non ha nulla di bizzarro o allarmante, ma non hanno voluto saperne. Questo per dimostrare come per molte persone gli scarafaggi siano creature mostruose, in grado di scatenare reazioni irrazionali e al limite dell’isteria, e che quindi convincere molte persone a mangiare questi animaletti non sarà per niente semplice. E non credo che spiegando loro che una porzione da 100 grammi di scarafaggi contiene 24 microgrammi di vitamina B12—circa 10 volte la dose giornaliera consigliata—la situazione possa migliorare.

Eppure la vitamina B12 è un elemento fondamentale. I vegani spesso la assumono sotto forma di integratori, perché è difficile reperibile in alimenti non animali. La vitamina mantiene in salute il sistema nervoso e il sangue, e aiuta a creare DNA. Chi non ne assume a sufficienza, ha più probabilità di sviluppare anemia, malattie cardiache e danni al sistema nervoso. La vitamina è essenziale anche per mantenere pelle e unghie sane, perché stimola la riproduzione delle cellule. Favorisce inoltre la produzione di metionina e omocisteina, dice Jonathan Valdez, portavoce della New York State Academy of Nutrition and Dietetics. “La metionina fornisce un elemento chimico che permette la creazione di DNA, RNA, ormoni, proteine e lipidi, dice. “È inoltre responsabile dell’emoglobina ed essenziale per il metabolismo di proteine e grassi.”

Se lo scarafaggio proprio non ti va giù, forse potresti provare con le termiti o i grilli (e la farina di grilli) per assicurarti un’ottima fonte di vitamina B12. Secondo Crickstart, un’azienda che produce barrette, smoothie e snack a base di grilli, questi insetti contengono fino a sette volte più B12 rispetto al salmone, e fino a 50 volte di più rispetto al pollo, a parità di peso netto. Una singola porzione da 36 grammi di farina di grilli ti assicura il 100 percento della dose giornaliera consigliata di B12. Le aziende come Exo Protein producono snack e berrette di grilli per iniziare ad abituarti all’idea, e quando ti senti pronto, puoi anche ordinare un’intera porzione di grilli arrosto in cinque gusti differenti e più familiari rispetto al “gusto terra.”

Potresti mettere su muscoli e avere più energia

Sebbene molti popoli le considerino un insetto infestante, in alcune culture le tarme della farina vengono tranquillamente condite e fatte arrosto. Le mosche, quei disgustosi esserini mangia-escrementi, sono in realtà molto ricche di elementi nutritivi. Ci sono circa 20 grammi di proteine in una porzione da 100 grammi. I livelli di zinco, niacina e magnesio sono altissimi, non solo superiori a quelli di tutti gli altri insetti esaminati, ma superiori anche a quelli di salmone, pollo e manzo con cui gli studiosi hanno fatto il confronto. La niacina, o vitamina B3, aiuta il corpo a convertire i carboidrati in glucosio che il corpo utilizza per produrre energia.

Tra i principali insetti commestibili, le tarme della farina sono quelle che contengono più proteine di tutti: in una porzione da 100 grammi (ovvero una ciotola di cereali piena) ce ne sono 24 grammi. Per mettere questo dato in prospettiva, le tarme batterebbero il salmone atlantico selvatico per contenuto proteico, la stessa porzione da 100 grammi, infatti, conterrebbe solo 19,84 grammi di proteine, mentre la stessa quantità di carne magra di manzo ne avrebbe 26 grammi. Le tarme, inoltre, aumenterebbero anche i livelli di amminoacidi come isoleucina, leucina, valina, tirosina e alanina; contengono pochi grassi e non hanno bisogno di metano per l’allevamento.

Con un’alimentazione ricca di tarme e di prodotti derivati come polvere proteica, il metabolismo potrebbe raddoppiare la sua velocità. Innanzitutto potresti mantenere o addirittura aumentare la tua massa muscolare. Valdez dice che la dose consigliata per mantenere i muscoli è di 25/30 grammi di proteine per ogni pasto, che si troverebbero in circa 100 grammi di tarme (sempre una tazza bella piena). Inoltre, tutte queste proteine extra stimolerebbero l’effetto termico del cibo, perché il corpo brucerebbe più energia nel processare proteine rispetto a quando processa carboidrati o grassi. La sensazione di sazietà potrebbe sopraggiungere più rapidamente dopo una buona dose di tarme: infatti, uno studio del 2012 dell’Università di Lione ha scoperto che la digestione di proteine dietetiche stimola i cosiddetti recettori oppioidi, che ridurrebbe l’appetito.

Si potrebbe ridurre la pressione sanguigna

Tornando ai grilli, questi simpatici animaletti contengono la stessa quantità di potassio del manzo. Mangiare tanti grilli potrebbe ridurre il rischio di problemi cardiaci, visto che, tra le tante cose, il potassio riduce la pressione sanguigna. Uno studio tra persone che soffrono di pressione alta ha rilevato che il consumo di potassio abbassa la pressione sistolica del sangue, ovvero il valore della massima, di circa otto punti.

Il potassio è anche ottimo per ridurre il gonfiore, causato dal sodio presente in così tanti dei cibi salati e saporiti che ci piacciono tanto. Valdez, dietista certificato e fondatore di Genki Nutrition, un servizio di coaching sull’alimentazione, spiega che il potassio compensa il sodio riducendo la tensione sulle pareti dei vasi sanguigni, che a sua volta riduce la pressione sanguigna. Inoltre, il potassio aiuta a regolare il sodio espellendo quello in eccesso tramite l’urina. “Entrambi sono strettamente collegati e devono trovare un equilibrio” dice. “Non ce n’è uno che sia più importante dell’altro.”

Potresti rafforzare le ossa

Secondo la USDA, gli adulti dovrebbero assumere circa 1000 mg di calcio al giorno. Per raggiungere questa dose, basterebbe una buona manciata di mosche soldato nere. 100 grammi di questi insetti contengono 934 mg di calcio. Le larve di queste mosche, inoltre, contengono moltissimo zinco e ferro (importanti per le ossa), molto più di qualsiasi altro insetto, e anche di più rispetto al salmone, al pollo o alla carne di manzo. In un centinaio di grammi di larve del mopane ci sono 14 mg di zinco, un po’ di più della dose consigliata, di 11 mg per gli uomini e 8 mg per le donne. Valdez mi spiega inoltre che lo zinco ha un ruolo importante nel sistema immunitario, nella cura delle ferite, nel processo di sintesi di DNA e proteine, nella divisione delle cellule e il nostro senso di gusto e olfatto.

Se poi ti piacciono le larve del mopane, sei fortunato: la stessa dose contiene ferro fino a quattro volte superiore alla dose consigliata. E anche se può sembrare troppo, non c’è motivo di preoccuparsi; uno studio ha dimostrato che per avere effetti negativi sul corpo, un individuo dovrebbe consumare 10-20 mg di ferro per ogni chilo del proprio corpo. Come spiega Valdez, il ferro, tramite l’emoglobina, è fondamentale per trasportare l’ossigeno dai polmoni verso i tessuti del corpo ed è anche importante per la crescita, lo sviluppo e il normale funzionamento delle cellule e per la sintesi di alcuni ormoni e tessuti connettivi.

