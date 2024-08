Mapo Tofu vegano

Porzioni: 4

Preparazione: 15 minuti

Totale: 30 minuti

Ingredienti per il Mapo Tofu

500 g di tofu, tagliato a cubetti di 2 cm

2 cucchiai di olio vegetale

6 spicchi d’aglio macinati

1 mucchietto di cipollotti tagliati finemente, più altri per guarnire

1 pezzo di zenzero, sbucciato e tritato

125 ml di olio al peperoncino più altro per guarnire

2 cucchiai di salsa doubanjiang

250 g di sostituto vegano della carne (come ad esempio il tempeh, la “carne di soia”)

2 cucchiai di funghi in polvere (facoltativo)

2 cucchiai di olio al pepe del Sichuan

Riso cotto al vapore per guarnire

Preparazione

1. Porta una pentola piena d’acqua a ebollizione. Versa dentro il tofu e cuocilo per 2 minuti. Scolalo.

2. Ora puoi scaldare l’olio vegetale in una padella grande (o un wok se lo hai), aggiungendo quindi l’aglio, i cipollotti e lo zenzero. Cuoci per 3 minuti, finché gli ingredienti non risultano più morbidi. Aggiungi l’olio al peperoncino, la salsa doubanjiang e cuoci per altri 2 minuti. Versa in ultimo il sostituto vegan della carne e mescola bene.

3. Aggiungi i funghi il polvere, l’olio Sichuan e 250 ml d’acqua, portando il tutto a ebollizione e cuocendolo poi per 3 minuti a fuoco basso. Ricordati di servire il tuo mapo tofu con il riso, altri cipollotti e una spruzzata d’olio al peperoncino!