Ecco perché Marte retrogrado potrebbe rovinarti l’estate

Per leggere l’oroscopo di luglio di VICE in collaborazione con Starmale, vai qui. Questo articolo è apparso originariamente su Broadly US.

Marte è il guerriero dello zodiaco: quando arriva lui, si fa sul serio. Il pianeta rosso attraversa lo zodiaco, passando in tutti i 12 segni nell’arco di 24 mesi. Ogni tanto, però, anche il più tosto tra i pianeti ha bisogno di una pausa di riflessione e così inizia il suo moto retrogrado, circa ogni due anni. Proprio come noi poveri mortali, quando Marte è debole e retrogrado sprigiona energie negative, rendendo tutti i segni dello zodiaco più irascibili e intolleranti.

Il moto retrogrado di Marte è iniziato il 26 giugno e continuerà fino al 27 agosto. Come tutti i moti retrogradi, anche quella di Marte è una fase di riflessione, di valutazione delle proprie scelte, è il momento per staccare dalla routine e cercare di risolvere i problemi che ci affliggono. Durante Marte retrogrado ognuno di noi sarà portato a riflettere sui propri obiettivi e dovrà fare i conti con la rabbia, il senso di rivalità e gli scontri verbali.

Marte in Acquario valorizza il lavoro di squadra e le prodezze intellettuali, ma si rivela anche altamente competitivo e impulsivo. Nel corso di questo moto retrogrado, rabbia e aggressività risulteranno amplificate. Scopri cosa significa per il tuo segno:

ARIETE



Marte è il tuo pianeta dominante, quindi il suo moto retrogrado è una bella seccatura per te, amico Ariete. L’impulsività è tra le tue principali doti, ma questo non è il momento di agire d’istinto. Le attività che prima ti interessavano ora ti appaiono noiose e inutili. Ti senti più irritabile del solito, e stai valutando quali amicizie potrebbero salvarti da questa monotonia. Quando il moto retrogrado di Marte sarà concluso, riemergerai da questo baratro con le idee più chiare su quali cause vuoi davvero sostenere.

TORO



Anche se ti prendono sempre in giro per la tua leggendaria pigrizia, Toro, in realtà sei un grande lavoratore quanto ti concentri su un obiettivo. Con questo Marte retrogrado in Acquario, potresti ripensare alla tua carriera e prenderti una pausa dal lavoro. In questo momento di transizione stai riconsiderando quali sono i modelli a cui ispirarti e perché. Sarai facilmente irritabile, in particolare nelle occasioni sociali, quindi mi raccomando prenditi i tuoi spazi. Inoltre, potrebbero emergere problemi con i tuoi genitori. Quando Marte retrogrado finirà, saprai qual è il tuo prossimo passo lavorativo.

GEMELLI

Sei una persona molto razionale, Gemelli, ma questo Marte retrogrado ti porterà a riflettere sulle tue posizioni: forse ti renderai conto che non tutte erano basate su fatti concreti, ma sulle tue convinzioni—che ora metti in dubbio. Non avere paura di esplorare il tuo lato più spirituale: la meditazione potrebbe essere una buona idea, considerati gli altissimi livelli di stress. Anche una vacanza non sarebbe male, ma fai attenzione ai possibili ritardi aerei, gli spostamenti potrebbero essere difficoltosi in questa stagione. Quando Marte concluderà il suo moto retrogrado avrai fatto chiarezza su quello in cui credi e sulle cose nuove che vuoi imparare.

CANCRO

Anche se l’Acquario è considerato un segno pacato e razionale, Marte retrogrado in questo segno ti riserverà non poche difficoltà, Cancro. Farà riemergere tantissime emozioni forti. Tagliare i rapporti sarà difficile, ma ce ne sono alcuni che devi assolutamente chiudere. Prenditi il tuo tempo, e non essere troppo severo con te stesso. Problemi finanziari come debiti e tasse potrebbero venire a galla in queste settimane, ma una volta passato questo brutto periodo, avrai risolto molti dei problemi più complessi che fino a oggi ti avevano bloccato.

LEONE

La tua vita, Leone, è già così melodrammatica che da questo Marte retrogrado in Acquario non puoi aspettarti nulla di diverso. Una vecchia fiamma (o qualcuno in cerca di vendetta!) potrebbe ripresentarsi nella tua vita. Marte ama litigare e in genere è anche molto bravo, ma siamo sicuri che mettersi a discutere durante Marte retrogrado possa davvero portare a qualcosa? Penso che quest’estate, Leone, imparerai molto, mentre Marte retrogrado si occuperà di sistemare le tue relazioni. Alla fine di questa fase, avrai le idee molto più chiare su cosa desideri dalle tue relazioni.

VERGINE

La programmazione è molto importante per te, Vergine, e non ti piace che qualcuno metta a repentaglio la tua routine, il tuo tempo, il tuo lavoro. Tu hai tantissime cose da fare! Marte in Acquario, in genere, è un momento fantastico in cui fioccano nuove brillanti soluzioni che rendono la tua vita più semplice, ma quando Marte va al contrario, la situazione si complica—preparati ad affrontare degli ostacoli sul lavoro. Fai molta attenzione alla tua salute e non prendere brutte abitudini per via dello stress. Quando Marte retrogrado smetterà di infastidirti, scoprirai di sapere come organizzare la tua giornata e gestire quantità di lavoro che prima non ti sentivi di poter affrontare.

BILANCIA

Marte ama litigare, ma tu no. Nonostante la tua avversione al conflitto, Marte in Acquario (un segno d’aria e intellettuale come te) farà emergere la tua incredibile bravura nel dibattito, Bilancia. Tuttavia, non è certo questa la tua attività preferita durante un appuntamento romantico: durante la fase di Marte retrogrado, tutta la tua energia passionale e la spontaneità saranno rimpiazzate da una forza aggressiva e una suscettibilità intensa. Nella vita quotidiana, farai fatica a trovare l’ispirazione creativa e a divertirti, le energie saranno al minimo storico. Ma non temere, verso la fine del mese di agosto, quando il moto retrogrado di Marte sarà concluso, ritroverai slancio vitale, spunti creativi e interessanti appuntamenti romantici.

SCORPIONE

In qualità di segno più misterioso e schivo dello zodiaco, la riservatezza è fondamentale per te, Scorpione. La tua vita potrebbe essere scombussolata dal passaggio di Marte retrogrado: se stai cambiando casa o ristrutturando, cerca di mantenere la calma, fatti aiutare da qualcuno e prova a mantenere alto l’umore collettivo. Marte retrogrado potrebbe trasformare il lavoro di squadra in un vero incubo. I conflitti a casa e in famiglia potrebbero inasprirsi. Alla fine di questo periodo nero, però, riuscirai ad apprezzare a fondo l’ambiente di casa e rafforzerai i tuoi legami.

SAGITTARIO

Non riesci proprio a tenere la bocca chiusa, Sagittario, e questo spesso ti mette nei guai. Con Marte retrogrado in Acquario non andrà molto meglio. Che si tratti di un familiare o del cassiere del supermercato, scontri e discussioni ti renderanno più agitato. I saputelli sono quelli che ti infastidiscono di più, ma fai attenzione a non diventare uno di loro. (Anche se per te, Sagittario intelligente, è davvero difficile.) Passato Marte retrogrado, avrai imparato moltissimo in fatto di comunicazione.

CAPRICORNO

Marte domina e l’Acquario è razionale; e tu, caro Capricorno, adori la strategia più di chiunque altro. Generalmente, Marte in Acquario ti incoraggia a lavorare per migliorare la tua condizione economica o stabilire il tuo budget, ma ora che è retrogrado potrebbe renderti più stressato e infastidito del solito. In genere sei molto bravo ad amministrare le tue finanze, ma quest’estate potresti avere qualche disguido con il conto in banca. Ma è un momento che passerà presto e alla fine del quale sarai più consapevole di come gestire le tue risorse e avrai risolto qualche problemino di autostima.

ACQUARIO

Marte ha scelto proprio te, Acquario, per il suo moto retrogrado. Se di solito ti senti pieno di energia in compagnia del pianeta guerriero, ora che lui va al contrario, ti senti stanco e abbacchiato. Le persone hanno reazioni spesso forti nei tuoi confronti e tu stesso sei più aggressivo—fai attenzione a come esprimi la tua rabbia in questo momento delicato. Alla fine di questa fase, sarai in grado di sfruttare al meglio tutta l’energia e il coraggio di Marte, saprai esprimere la tua rabbia in modo sano e riuscirai a ottenere quello che vuoi.

PESCI

Quest’estate, caro Pesci, dovrai fare i conti con buone dosi di rabbia repressa. Dormire le ore necessarie sarà un’impresa, quindi cerca di mantenere un’atmosfera rilassata e ordinata nella tua stanza. Investi in un impianto di aria condizionata se ne hai la possibilità e tieni una pietra lapidolite accanto al letto. Non perdere tempo con discussioni inutili, Pesci, e prosegui per la tua strada: purtroppo sarai costretto ad affrontare tutti i sentimenti negativi che fino ad ora avevi cercato di nascondere. Quando Marte finirà il suo moto retrogrado, avrai capito che la rabbia può diventare il tuo peggior nemico e farai tesoro di questo insegnamento.