Dichiariamo questa confezione di banane una reliquia sacra

Negli ultimi anni le confezioni di banane sono state una fonte costante di disappunto, specialmente perché le banane continuano a maturare nella confezione. In maggio il venditore australiano Woolworths è stato criticato per aver venduto banane in confezioni singole di plastica e, qualche anno fa, Del Monte ha subito lo stesso trattamento per aver messo banane in borse individuali di plastica. “Quale funzione assolve la plastica che non può fare la buccia?” ha chiesto il conduttore del Daily Show Jon Stewart “Un prodotto per persone che amano le banane e odiano la loro biodegradabilità?”.

Ma un venditore di frutta sudcoreano ha creato una confezione di banana che potrebbe davvero piacerci. Secondo Grub Street, la geniale idea di E-mart’s non è semplicemente mettere le banane sotto la plastica: le mette in ordine dalla più matura alla meno matura.

https://twitter.com/AskAKorean/status/1026507776661639168

Il venditore le ha battezzate “Haru Hana Banana,” che si traduce in “Mangia una banana al giorno”. E non è solo un nome intelligente: la confezione è davvero realizzata in modo da offrire una banana matura al giorno, ogni giorno, per sei giorni di fila. Il Korea Herald riferisce che le banane dell’Ecuador costano circa 2.70 dollari. (È costoso comparato, ad esempio, a Trader Joe’s, ma se questo significa che le tue banane non diventano marroncine 14 secondi dopo che hai lasciato il negozio, valgono ogni centesimo).

Ultimamente E-mart si è molto impegnata a rendere la frutta più ‘comoda’. Negli ultimi mesi ha realizzato un “Cocco edibile” che viene venduto con una cannuccia speciale, fatta apposta per rompere il guscio del cocco (e, come risultato, l’anno scorso le vendite di cocco sono aumentate del 155%). Ha anche cominciato a vendere i cocomeri in confezioni con le maniglie per risolvere problemi di igiene e di trasporto.

Ok E-mart, se c’è qualcuno che può capire come far durare gli avocado più a lungo, quello sei tu. Stupiscici.

