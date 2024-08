Guarda Miley Cyrus che canta insieme a una gang di bambini ai VMA

La performance di Miley Cyrus ai VMA 2017 non è stata istantaneamente memorabile come quelle passate. Ma questa versione di “Younger Now” mi rimarrà in testa, perché… non ho capito bene cosa volesse dire. La cosa ha un’aria nostalgica, ci sono dei bambini piccoli in sella a piccole moto e una donna anziana che, mi comunica il nostro social media editor, è una nonna famosa su Instagram. Forse è una riflessione sul suo processo di invecchiamento o qualcosa d’altro che non sono in grado di capire, comunque canta bene. Guarda il video qua sotto.

