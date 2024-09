La line-up di MusicalZOO, al Castello di Brescia a luglio

Vi piace l’elettronica? Vi piacciono i castelli? A noi piacciono molto entrambi, e quindi siamo molto felici di comunicarvi che anche quest’anno MusicalZOO ha annunciato una line-up che è una garanzia. Il festival, che si terrà come ogni anno al Castello di Brescia, si terrà da mercoledì 19 a domenica 23 luglio. Il suo palco principale sarà in una fossa, tanto per rendere ancora più epico il tutto, e ci suoneranno individui tipo Chris Clark, che ha da poco pubblicato il suo nuovo, ottimo album Death Peak, Lorenzo Senni in Persona, quel distruttore di Oscar Powell, Cristiano Crisci aka Clap! Clap!, Mudimbi, quell’eroe di Pigro On Sofa, Jolly Mare e un sacco di altra gente (tra cui il signor Jonathan Clancy aka His Clancyness, se volete prendervi una pausa dai CDJ e beccarvi un po’ di chitarrine).



Qua sotto un’immagine che riassume i nomi annunciati finora: vi terremo aggiornati sui prossimi. Ulteriori informazioni sull’evento ufficiale.

