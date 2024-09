Porzioni: 4

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Ingredienti per Nachos Vegani

85 g di anacardi crudi

1 carota grande, pelata e tritata grossolanamente (118 g)

1 patata dolce a pasta arancione grande, sbucciata e tritata grossolanamente (270 g)

200 ml di latte di anacardi

7 g di pepe di Cayenna

3 avocado, tagliato a metà, denocciolato, pelato e tagliarlo a dadini

125 ml d’olio di avocado

sale e pepe nero macinato fresco, a piacere

45 ml di olio vegetale

1 cipolla dorata, tagliata a dadini

1 (283 g) confezione di Beyond Meat crumbles

5 g di sale aromatizzato all’aglio

5 g di cipolla secca in polvere

1 (496 g) confezione tortilla chips

3 jalapeños sott’aceto, affettati sottilmente

2 pomodori grandi, cored and diced

1 lime

foglie di coriandolo fresco

Videos by VICE

Preparazione

1. Porta a ebollizione una piccola casseruola d’acqua e aggiungi gli anacardi. Togli dal fuoco e lascia riposare per 30 minuti.

2. Nel frattempo, copri carota e patata dolce con acqua e aggiungi 30 g di sale. Porta ad ebollizione e cuoci fino a quando le verdure saranno morbide, in 12-15 minuti. Scola e trasferiscile in un frullatore ad alta potenza insieme a latte di anacardi, 5 g di pepe di Cayenna e 1 avocado. Scola gli anacardi, scartando l’acqua e aggiungili al frullatore. Frulla fino ad ottenere un composto liscio e, con il motore acceso, versa pian piano olio di avocado e 180 ml d’acqua. Condisci con sale e trasferisci tutto in una casseruola. Mantieni caldo a fuoco basso.

3. Riscalda l’olio vegetale in una padella di medie dimensioni a fuoco medio. Aggiungi cipolla e fai soffriggere fino ad ammorbidirla, in 2 minuti. Aggiungi ‘carne’ vegetale, i rimanenti 2 g di pepe di cayenna, sale all’aglio, cipolla in polvere e 120 ml d’acqua. Porta a ebollizione e cuoci fino far ridurre l’acqua, in circa 3 minuti. Condisci con sale, pepe e tieni al caldo a fuoco basso.

4. Monta i nachos: fai uno strato di tortilla chips su un vassoio o un piatto. Condisci con ⅓ di formaggio, ⅓ di carne, ⅓ di jalapenos, ⅓ di pomodori e ⅓ degli avocado rimanenti. Ripeti con gli altri ingredienti e aggiungi le foglie di coriandolo. Servi con spicchi di lime.