Noisey Mix: Distant Future

La storia del mix che potete ascoltare qua sotto è cominciata quando Marco Caizzi, aka DJ Pikkio, aka uno di quei matti smerluviatori di riddims che sono i Rainbow Island, mi ha proposto di scrivere qualcosa su un brano di due tizi che si chiamano Pierlo e Raiders of the Lost ARP, due membri — come lui — del collettivo Distant Future, che “si concentra sullo sfruttare il potere della narrazione e dell’evasione, oltre ogni specificità di genere, medium o tecnica”.

Marco mi ha descritto il brano come come “phuture phunk adatto allo spleen urbano invernale”: io l’ho ascoltato e, avendo da poco riletto il pezzone di Adam Harper sulla vaporwave per Dummy ed essendo quindi nel mood perfetto per un viaggione sintetico, ho accettato di buon grado la sua proposta di un mix che presentasse lungo il corso di un’oretta quello che il collettivo rappresenta.



Videos by VICE

Se siete capitati qua senza sapere cos’è il future funk, sappiate che è una sorta di deriva della vaporwave – di cui adotta l’estetica, il fascino per il passato recente e il gusto per l’artificialità più lussureggiante – basata sul campionamento di brani disco anni Settanta e Ottanta. L’effetto finale è una sensazione a metà tra straniamento e fascino in cui l’ambient involontario che sono le musichette di sottofondo della società capitalista si fonde alla ricerca elettronica.

Il Programma Mix, dice Marco, contiene “vari pezzi di artisti del nostro collettivo (sia editi che inediti) + varie cose electro/IDM/phuturo. L’idea era creare un percorso musicale che seguisse le coordinate electro-funk-phuture e dei due EP di Pierlo con dentro ovviamente tutti i suoi pezzi, così da funzionare da showcase per il suo sound ed estetica”. Lo ascoltate qua sotto, e appena dopo trovate la tracklist.



Tracklist:

01. Distant Future – Public Statement

02. Buromaschinen – 202

03. (d) – Scarred

04. Pierlo – Alpha City

05. Quark – Jokke

06. Isocore – 146 Seconds Summer

07. Pierlo – A Picture from the Future

09. Jacques Malchance – Cosmo Cruising

10. Panoram – Awake Walk

11. Zomby – Her

12. OV – Junk Funk

13. Distant Future – Wormhole Travel

14. Quark – Shend

15. Pierlo – Dreamliner

16. Yasuaki Fujita – What is Your Birthday (Tarot Mystery)

17. CN – Naunet

18. Buromaschinen – Zeakross (obscure version)

19. F Vettor – OBT Narc

20. Isocore – Bentley

21. Go Electronic 2 Side A1 – Lory Amore

22. Raiders of The Lost ARP – Ensoniq Night

23. Pierlo – Missing Bits

24. JFrank – Deeper Field

25. Raiders of The Lost ARP & Pierlo – Meteo 7

26. Polysick – track22acd

27. AFX – w32.deadcode.a

28. Electronome – Influence

29. Pierlo – Envision75

Segui Noisey su Instagram e Facebook.