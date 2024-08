Le 3 migliori nuove uscite di oggi

Ogni venerdì escono un sacco di cose nuove e ve ne consigliamo tre ogni settimana. Ovviamente non possiamo metterci tutte le cose strane che ci piacciono sennò verrebbe fuori una playlist da cinque ore, ma quelle qua sotto vi permetteranno sicuramente di passare un buon weekend fuori dal conforto del vostro Release Radar.



Per il resto, c’è sempre la playlist della settimana di Noisey su Spotify.

YVES TUMOR – SAFE IN THE HANDS OF LOVE

Yves Tumor è uno degli artisti meno facilmente leggibili a uscire dal calderone dell’elettronica sperimentale negli ultimi anni. Di lui si sa poco: che è cresciuto in Tennessee e che ha vissuto a Torino per un periodo, per esempio. Questo Safe in the Hands of Love, il suo nuovo album, è arrivato completamente a sorpresa e sembra la selezione di un DJ spastico che apre cartelle, clicca forsennatamente su un po’ di mp3 e tira fuori una cosa pulsante in cui la musica non è altro che musica: che sia elettronica, rock, R&B, hip-hop, noise, ambient, non importa.

Videos by VICE

GUÈ PEQUENO – “TRAP PHONE” (FEAT. CAPO PLAZA)

Stavamo tutti aspettando di sapere in che modo l’ingresso di Guè Pequeno in BHMG avrebbe toccato il suo suono. “Trap Phone” è una prima risposta. Innanzitutto non ha intaccato minimamente la capacità di Guè di dire delle cose molto da Guè (“Fotto le stesse bitches di Marco Carola”). Gli ha messo sotto un beat che grida “Charlie” da ogni snare ma è prodotto dai 2nd Roof. E gli ha messo accanto Capo Plaza, che come era prevedibile trappa come un narcos da Salerno a Milano e li spende tutti che poi li rifà.

AMNESIA SCANNER – ANOTHER LIFE

La musica degli Amnesia Scanner è un organismo elettronico. Viaggia impazzita sotto forma di scariche elettriche cerebrali, procede nel fragore delle ossa dei piedi che rimbalzano protette dai muscoli a ogni passo che compiono, si rivolta e rigira tutta acida in mezzo ai succhi gastrici. Another Life è il loro album d’esordio, uno sciabordare violento in cui l’elettronica è vita e morte, grida e melodia, bordello minimale e pace massimalista.

Segui Noisey su Instagram e su Facebook.