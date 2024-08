L’oroscopo 2018 – Acquario

Stai leggendo l’oroscopo del 2018 in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

ACQUARIO – Patteggiamento con l’Ego e riCorsi d’orientamento

Il quadro astrale che si presenta agli Acquario per il 2018 richiede cautela nella prima parte dell’anno. C’è la sensazione che un insolito pessimismo misto a pensieri sepolcrali vi accompagni da tempo. Come per molti altri segni, bisognerà in questa fase centrare il punto, e fare i conti con limiti e risorse. Con questo transito la paura che stiate girando a vuoto tenderà ad amplificarsi, rendendo i vostri cambi umorali simili nella struttura al genere thriller horror. La vostra idea che giustizia sociale e riconoscimento seguano un corso sempre lineare finisce per tenervi in stallo procurando insoddisfazione. Nei momenti di minor lucidità potreste cercare di far causa ai pianeti in opposizione, con grande sgomento dei vostri legali.

Occorre una solida capacità di orientarsi tra i progetti da intraprendere. Perché il vero ostacolo da fronteggiare è come al solito il vostro Ego taglia XXL, che celate dietro atteggiamenti miti e poco invasivi, sempre pronto a regalarvi passi lunghi e dispersivi. L’intuito sarà il vostro più grande alleato nella fase di pianificazione, ma solo se collegato ai vostri reali desideri: è il momento di ricalibrare gli obiettivi tornando ad assecondarvi. Di ragionare sull’ora, su cosa vi rende felici, arrivando a un patteggiamento con le vostre spinte utopiche e ribelli che a volte si esprimono con musiche celebrative di sottofondo. Vi aiuteranno i momenti di oblio necessari ai nati nel segno, in grado di alternare socialità a solitudine in maniera raggelante e dai quali tornate con idee e soluzioni purtroppo innovative. Di solito garbati e rispettosi, saprete ostentare un signorile disprezzo ignorando qualsiasi cosa o persona diventi limitante o costrittiva per il vostro agire.

Il temperamento degli Acquario è mentale come l’approccio alla sessualità, che si colloca tra il reading letterario e la lap dance. Nella seconda parte dell’anno l’influsso di Marte e Venere porterà nuova energia anche sotto le lenzuola che, sommata a quella già esistente, darà l’impressione ai vostri partner di partecipare a un’orgia. Il vostro innato desiderio di libertà e autonomia, croce e delizia d’un carattere che gli altri reputano malauguratamente affabile, metterà a dura prova i rapporti di lunga data. Così come un continuo bisogno di stimoli fuori dall’ordinario potrebbe esprimersi nella tendenza a flirtare anche con oggetti inanimati. Nelle convivenze sarete portati all’indipendentismo, dichiarando occupate alcune zone della casa. Per chi si è lasciato andare in precedenza è un anno dove calibrarsi, che può portare insegnamenti pratici a un segno da sempre tendente all’autarchia. Per gli altri, come tutti i periodi di quadratura, si prospetta una rinnovata consapevolezza. Sarà il momento di saltare su quel treno che vi siete ovviamente costruiti da soli negli ultimi, faticosi ma fondamentali anni.

