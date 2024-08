L’oroscopo 2018 – Leone

Stai leggendo l’oroscopo del 2018 in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

LEONE – Ganasce dell’Ego e diplomazia fuori portata

Il nuovo anno si apre per i nati in Leone con una richiesta di compromesso da parte del vostro piano astrale: si prospettano stabilità e conquiste in cambio di cautela e diplomazia. Qualità che i nati in un segno dominato dal Sole e dall’elemento del fuoco alternano ad atteggiamenti monarchici, ignorando secoli di conquiste democratiche. Lo stesso influsso di Urano, ad offrire creatività e superamento del limite, suggerisce toni sobri e oculati per raggiungere gli scopi prefissati, e di agire con molta cautela all’interno di un quadro potenzialmente favorevole. Eppure, quello che per molti altri segni sembra solo normale buonsenso pratico è per i Leone una richiesta quasi impraticabile. La teatralità con cui tendete ad infarcire le vostre gesta e il bisogno di riconoscimento non vi permettono di evitare modi presi in prestito da certa letteratura shakespeariana.

Il 2018 si avvia ad essere un momento di transito adatto per mantenere le conquiste lavorative valutando attentamente le opportunità da assecondare, molto meno per tentare ardite espansioni riuscite in passato. Evitate quindi di invadere Paesi confinanti utilizzando solo una manciata di alleati e un coltellino svizzero, perché stavolta l’impresa rischia di fallire. Possono ovviamente esserci delle svolte decisive ma vanno ponderate con cura. In caso di slancio, sarà bene mettere opportune ganasce all’Ego, così da riportare il vostro delirio di onnipotenza a livelli almeno preoccupanti.

È nell’ambiente familiare che riceverete aiuti concreti ma dove, al tempo stesso, potranno svilupparsi serie tensioni da risolvere. Le ragioni possono essere molteplici. Magari qualcuno ha erroneamente scambiato la vostra saccenza per boria, o male interpretato gli album delle figurine auto-celebrative con i vostri successi che regalate durante le festività. I grandi cambiamenti in positivo interessano invece la sfera affettiva. In amore potreste trovare le gratificazioni e le conferme di cui siete in ricerca costante. Nel corso di questi mesi vi sentirete incredibilmente attraenti, arrivando nei casi patologici a corteggiarvi da soli. Il vostro agire andrà quindi ponderato per tutto il corso dell’anno, prendendo magari in considerazione l’idea che il rimedio a eventuali gesti sconsiderati possa essere ogni tanto quello di cominciare a sottovalutarvi.

Per i dettagli sulle caratteristiche del segno e le affinità, vai su Starmale.